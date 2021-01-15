ارتفاع قتلى زلزال "ماجيني" الإندونيسية إلى 8 وإصابة 637 شخصًا

الأناضول -

جاكرتا - ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء الزلزال العنيف بمدينة ماجيني التابعة جزيرة سولاوسي الغربية في إندونيسيا.وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية، في بيان الجمعة، إن زلزالًا بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب ماجيني.وأشارت إلى مصرع 8 وإصابة 637 شخصًا جراء الزلزال، مؤكدة استمرار أعمال البحث والانقاذ.وبحسب البيان، خلف الزلزال أيضًا أضرارًا مادية في المباني وخطوط الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصال.وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى أماكن آمنة بلغ 15 ألفًا.وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت في وقت سابق مصرع 3 أشخاص جراء الزلزال.بدورها أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء وقوع 26 هزة ارتدادية عقب الزلزال.وتتعرض إندونيسيا باستمرار للزلازل لوجودها في منطقة "طوق النار"، وهي حزام من سلسلة من الزلازل المتواصلة والثورات البركانية التي تحيط بسواحل المحيط الهادئ، ويؤدي بعضها إلى حدوث أمواج "تسونامي".