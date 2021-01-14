   Om Kalthoum - ما تصبرنيش  

الثورة التونسية و العقبة الأخيرة

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 19:05 قراءة: 1 د, 46 ث
مهدي عطية

بعد مرور عشر سنوات من الشرارة و رغم عديد المحاولات الداخلية و الخارجية لإطفائها ما زالت الثورة التونسية تتقدم في مسارها الطبيعي"بناء الدولة المواطنية و الديمقراطية" غير راضخة لرياح الخيانات و المؤامرات العاصفة بها و لكن يبقى أهم تهديد يمكن أن يواجهها و يرديها قبل أن تبدأ عاجلا أم آجلا في الإنتاج الاقتصادي و العلمي مرحليا عقبة الخوف,فرغم تعطل عجلة الإنتاج و خلق الثروة لسنوات و بالرغم من كل المحاولات لإنعاش الاقتصاد الوطني و دفع التنمية و المستثمرين التونسيين و الأجانب نحو الدواخل الحاضنة الأكبر للثورة و التهميش و رغما عن التحسن النسبي في مستوى البنى التحتية و الاستثمار في تلك المناطق لا تزال العقبة الأكبر أمام نجاح الثورة نفسية بالأساس، و هذا عندما نشاهد إحجاما من مناضلي الأمس عن مواصلة النضال و توحيد الصفوف للدفع نحو تعصير المنظومة التشريعية و خلق قوانين أقل تعقيدا و أكثر مرونة و حفظا لكرامة المواطن، ناهيك عن ذلك الإحباط و الإحجام من معظم الشباب عن اقتحام سوق الشغل و ضعف روح المبادرة بالرغم من تألق عديد الباعثين الشبان في عدة مجالات كثيراً ما تكون بعيدة عن تكوينهم الجامعي.


نعم الأوضاع الٱقتصادية صعبة و لكن هؤلاء الشبان الناجحين لم يجدوا السيولة و الدعم من الداخل و الخارج إلا باقتحامهم لمغامرة مجهولة المصير تحركهم فقط رغبة لا تقهر في تغيير واقعهم، من المؤكد أن الإدارة ببيروقراطيتها المعهودة تعرقل إلى حد كبير الطموحات الجبارة لكن كل هذا يتغير و يتغير الآن بفضل الظغط الإيجابي من المجتمع المدني الشبابي، ألم نكن نحلم قبل عشر سنوات من الآن، بتوفر الحرية لنحرر طاقاتنا قد توفرت الفرصة الآن و نملك الآن بعد محصول عشر سنوات تغييرات إيجابية فالموقف الرسمي خاضع لضغط الشارع و مؤسسات الدولة و السلطة التنفيذية بشكل عام خاضعون للرقابة من بقية السلط و الشباب يرئس عديد البلديات و يساهم في الشأن المحلي بشكل مؤثر و لكن كل ما تحقق الآن و ما يمكن أن يتحقق في الغد القريب و البعيد بفضل روح المبادرة و طول النفس و الإنتاج قد يتوقف و تتوقف معه كل إمكانية للتغيير نحو الأفضل لو تركنا الخوف و الإحباط من واقع معقد و غير مستعصي على التغيير لو واصلنا في الاستقالة من الشأن العام و الخوف من عواقب مواجهة قوى الردة و تحيا تونس.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218705

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 20h 33m |           
أولا هناك تعطيل لعجلة الإنتاج وخلق الثروة وليس مجرد تعطل
ثانيا اين ومتى كانت المحاولات لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع التنمية
ففي الحقيقة لم نر الا محاولات تعطيل الاقتصاد والتنمية وتوقيف الانتاج (البترول والفسفاط كمثال) والاضرابات والاعتصامات
فالمشكل ليس خوفا بل تخريب مقصود ممن افقدتهم الثورة امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها او يطمحون لها



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