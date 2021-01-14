ارتفاع عجز تجارة الجزائر 73.4 بالمئة خلال 2020

الأناضول -

نتيجة تراجع أسعار النفط، وفق مسؤول بوزارة التجارة في مقابلة مع الوكالة الرسمية

قالت الجزائر إن عجز الميزان التجاري للبلاد (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) ارتفع إلى 10.6 مليارات دولار في 2020، من 6.11 مليارات دولار في 2019، بزيادة 73.48 بالمئة.جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة الجزائرية خالد بوشلاغم، الخميس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية.وأوضح أن واردات البلاد تراجعت بمقدار 7.4 مليارات دولار أو 18 بالمئة، إلى 34.4 مليار دولار في 2020 من 42 مليار دولار في 2019.وأشار بوشلاغم إلى أن الصادرات الجزائرية تراجعت هي الأخرى بمقدار 10 مليارات دولار أو بنسبة 33 بالمئة، من 35.8 مليار دولار في 2019 إلى 23.8 العام الماضي.وعزا المسؤول التراجع الحاد للصادرات الجزائرية إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بسبب انكماش الطلب نتيجة القيود في مواجهة جائحة كورونا.ويعتمد اقتصاد الجزائر إلى حد كبير على عائداته من النفط والغاز، التي تشكل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.