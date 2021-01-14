هل أصبحت الأحزاب في تونس هي المشكل؟

السياسة والإدارة والاقتصاد والاجتماع علوم هذه حقيقة بديهية لا يختلف عليها إثنان وهذا يعني أن لا مكان للجهلة في حكم الدولة لكنني أكاد أجزم انها آخر ما يخطر على بال من يحكمون تونس اليوم. حكومات متعاقبة تتنافس على الفشل، ترتجل في جميع قراراتها دون أبسط المقومات المنطقية وكل همها البقاء في السلطة. آلاف التونسيين على حافة الفقر وسط تقديرات بارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 19 بالمائة على المدى القريب، معدل البطالة تجاوز 21 بالمائة، خدمات الصحة والتعليم والنقل متردية، حين تظاهر المعطلون عن العمل وطالبوا بالشغل سارعت الحكومة الى بيع الوظائف بنفس الطريقة الزبائنية التي تعودت عليها الحكومات السابقة مما أدى إلى إثقال أجهزة الدولة بأعداد متراكمة من الموظفين بلا إنتاجية حقيقية. فأصبحت الدولة عبارة على جهاز ريعي كبير يتقمص دور رب العمل وهذا ليس من العلم في شيء. الوباء الصحي ينتشر ولا يرحم والكارثة تقترب منا يوما بعد يوم ثم تخرج علينا الحكومة بقرارات أقل ما يقال عنها أنها عشوائية وغير مدروسة. صحيح أنه لابد من حلول عاجلة، ولكن يجب ان تكون حلول جذرية وقائمة على أسس علمية وهي بالتأكيد غير موجودة في جيوب أمراء الفشل والجهل الذين يحكمون البلاد اليوم.في المقابل تعاني الساحة السياسية من إنقسامات وإختلافات تسببت في مزيد من الارتباكات في الشارع التونسي والانهيار الواضح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا الإختلاف كان يمكن أن يكون إيجابيا كما الحال في الديمقراطيات العريقة حيث تتعاضد كل الجهودرغم الخلافات الأيديولوجية العميقة بين مكوناتها السياسية التي لم تسعى يوما إلى مصالح ضيقة على حساب مصالح الدولة والمجتمع.ولعل من الأسباب الرئيسية لذلك هو قوة الطابع المؤسسي في هذه الديمقراطيات حتى في طريقة تعامل الأحزاب السياسية مع بعضها، الامر الذي قلل من فرص العنف كالتي نراها اليوم في تونس. ولقد إنعكس هذا الإنقسام بين الأحزاب وكثرة عددها في تونس على المجتمع الذي أصبح مشتتا حول اهداف كثيرة وصغيرة فهناك موظفون يتظاهرون من اجل الرواتب ومعطلون يتظاهرون من أجل التشغيل وعلمانيون يتظاهرون من اجل دولة مدنية واسلاميون ينادون بدولة إسلامية و "كل يغني على ليلاه". الصحيح هو ان يعمل الجميع من اجل هدف مركزي واحد شامل وهو إرساء دولة حديثة قائمة على أساس علمي إستراتيجي، نواتها مواطنون فعالون تحت مظلة منظومة أخلاقية وقانونية حديثة تراعي الموروث التاريخي والديني للمجتمع وتسعى لإرساء منوال تنموي وإقتصادي صلب يهدف لمكافحة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات العامة. الدولة القوية لا يتم بناءها بالأمنيات والإرادات الخاملة بل بإرادة قوية وتضحيات كبرى يساهم فيها الجميع دون إستثناء بعيدا عن المصاح الضيقة. في الدول القوية هنالك دائما عقول تخطط وأذرع تحول ذلك المخطط الى منجز عملي يسهم في نقل الدولة من التخلف الى التقدم ومن الاستهلاك الى الإنتاج. فجزء كبير من المشكلة اليوم يتمثل في تقزيم دور الكفاءات وإقصائها، مما يعني استمرار العشوائية، وتواصل مرحلة تعويق بناء الدولة الحديثة.منذ الإستقلال لم يسجل التاريخ إرادة قوية صادقة لبناء الدولة. إنشغل نظامي بورقيبة ومن بعده بن علي بوسائل حماية السلطة والمحافظة عليها بأية وسيلة كانت وذلك على حساب فرص بناء دولة معاصرة وحديثة وكان ذلك بصورة متعمّدة. أما مرحلة ما بعد الثورة فكانت تُعد أنسب فرصة لبناء دولة قائمة على ارادة الذكاء والتخطيط العلمي في جميع الميادين إلا أن الواقع يشير الى غير ذلك فالأحزاب السياسية مازالت مشغولة بمصالحها قصيرة المدى، وبقي الماضي يلقي بظلاله الثقيلة على هذه المرحلة، والمعوقات التي كانت تقف في طريق بناء الدولة قبل الثورة، صارت تتجدد ولكن بأشكال مختلفة. فليس من الصعب أن نلاحظ غياب أي تخطيط استراتيجي بعيد المدى ناهيك عن الانشغال شبه الكلي للأحزاب بالصراعات فيما بينها. ولعل المفارقة الموجعة أن هذه الأحزاب لم تع بعد وجود الخلل وهذا يدل على ضعف الإرادة لديها أو جهلها بسبل التخطيط العلمي والإستراتيجي. المرحلة التي نعيشها اليوم، تشكل فرصتنا الذهبية لبناء دولة متقدمة، وفي حال إهدارها، فإننا قد نحتاج الى عقود أخرى، لكي نحصل على فرصة مماثلة، لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما لا يمكن قبوله. فإذا تطلب الامر تأسيس حزب واحد مكون من أولئك الذين يؤمنون بأن السياسة علم والاقتصاد علم والادارة علم وليخوضوا جميعا وبصوت واحد المعركة لبناء دولة حديثة محررة من سلطة الأحزاب الريعية. لأن كل الدول الحديثة قادها ويقودها رجال دولة برؤية علمية واضحة وهو الطريق الذي يجب ان نسلكه اما طريق الجهل والجهالة فلن يؤدي الى شيء سوى المزيد من الأحزاب والحكومات الفاشلة الغارقة في التخبط والشعوذة، تستهوي الكذب ولا تملك أي إرادة للتغيير وينطبق عليها المثل العربي "من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه".