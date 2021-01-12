واشنطن تدرج 5 من قادة "القاعدة" بإيران في قائمة الإرهاب العالمي

الأناضول -

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج خمسة من قادة تنظيم "القاعدة" في إيران، على قائمة الإرهابيين العالميين.وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، إن إيران باتت القاعدة الرئيسية الجديدة لـ"القاعدة".وأضاف بومبيو: "اليوم أعلنت إدراج قادة القاعدة في إيران وهم محمد أباتاي (المعروف أيضا باسم عبد الرحمن المغربي) وسلطان يوسف حسن العارف، وإسماعيل فؤاد رسول أحمد، وفؤاد أحمد نوري علي الشخان، ونعمت حماه رحيم حماه شريف، على قائمة الإرهابيين العالميين".واتهم البيان طهران بأنها توفر ملاذا لكبار قادة الجماعة الإرهابية، وهم يخططون لشن هجمات ضد أمريكا وحلفائنا.واعتبر أن "محور تنظيم القاعدة في إيران يشكل تهديدا بالغا على أمن الدول وأمن الولايات المتحدة نفسها، لهذا نقوم باتخاذ إجراءات ضده".وأوضح الوزير وفق البيان: "كشفت اليوم عن معلومات جديدة حول كيفية قيام إيران بإعطاء مقر عملياتي جديد للقاعدة".ولفت إلى أنه منذ عام 2015، سمحت طهران لأفراد في "القاعدة" بالبلاد بالتواصل بحرية مع أعضاء آخرين بالتنظيم، "وأداء العديد من الوظائف التي كانت موجهة سابقًا من أفغانستان وباكستان، بما في ذلك الإذن بشن الهجمات والدعاية وجمع التبرعات".ولم يصدر على الفور تعليق من إيران على ما أوردته الخارجية الأمريكية.كما أعلنت الخارجية الأمريكية في البيان، "مكافأة يصل قدرها إلى 7 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان عبد الرحمن المغربي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي بإيران".وبموجب القرار، سيتم حظر جميع ممتلكات القادة المستهدفين في الأماكن الخاضعة للسلطة القضائية للولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين الدخول في أي تعاملات معهم.كما يعتبر تقديم أو محاولة تقديم أي دعم مادي أو موارد لتنظيم القاعدة عن علم جريمة، بحسب البيان.