ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

خيم التعادل السلبي على النتيجة النهائية للقاء أوساسونا وضيفه ريال مدريد، السبت، ضمن الجولة 18 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.وبدا واضح تأثير تساقط الثلوج على أداء الفريقين خصوصا بالنسبة للريال، الذي تأثر بشكل كبير بسوء أرضية الملعب التي تضررت بشكل أكبر بسبب سوء الأحوال الجوية.وشهدت المباراة تسجيل كل من كريم بنزيما وسيرجيو راموس لهدفين في الدقيقتين 60 و88، إلا أن الحكم رفض احتسابهما بمساعدة تقنية "الفار"، بداعي وجود تسلل على اللاعبين لحظة تسجيلهما للهدفين.وبات في رصيد ريال مدريد 37 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما وصل رصيد أوساسونا للنقطة 15 في المركز قبل الأخير.