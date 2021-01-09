ترهونة.. سربرنيتسا الليبية

مع اكتشاف مقبرة جماعيّة جديدة بترهونة، والشروع اليوم السبت في انتشال الجثث، يبدو أنّ فريق الدّفاع عن خليفة حفتر فقد الأمل ما دفعه إلى إعلان انسحابه من القضايا التي تلاحق زعيم ميليشيات طبرق.وقد شرعت الدوائر المختصّة اليوم في عرض المتعلّقات الشخصيّة لضحايا المقابر الجماعيّة واستدعاء أهالي المفقودين في محاولة للتعرّف على أغراض الضحايا وربّما التعرّف على ملامح مميزة في الجثث المتحلّلة تقود إلى هويّة أصحابها.وكانت عائلتان تمكّنتا من التعرّف على جثتين من خلال الملابس وبعض العلامات البارزة، وتعود الجثّة الأولى إلى محمّد التهامي "28سنة" موظّف بمصرف الجمهوريّة، ومحمود الأسمر المختار العامري "30 سنة" موظّف بالحرس البلدي، اللذان اغتيلا ضمن عمليّات إعدام جماعيّة نفّذتها كتيبة الكاني إحدى أذرع ميليشيات حفتر.وصل عدد المقابر التي تم اكتشافها في في ترهونة حوالي 20 مقبرة، اغلبها في المزارع، وقال محمد علي الكشر، رئيس بلدية المدينة قائلا: "لا يزال يتعين علينا حفر الكثير من الأماكن، لقد وقع حفر 20 بالمائة فقط من هذه المنطقة. لقد قُتل ودُفن هنا أناس من جميع الأطياف، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات. إننا نعثر يوميا على جثث جديدة. كما دُفن رجل بسيارته، بينما كانت يداه مقيدتين في عجلة القيادة".ومن المفارقات أنّ كتيبة الكاني تحسب على السلفيّة الجهاديّة، وتقاتل تحت إمرة حفتر جنبا إلى جنب مع السلفيّة المدخليّة! تعاضدهم كتائب القذّافي إلى جانب المرتزقة وبعض الجماعات القبليّة. ولعلّها المرّة الأولى التي يلتقي فيها أتباع ربيع المدخلي بأتباع السلفية الجهادية، بعد خصومات طويلة انتهت بالانضواء تحت خليفة حفتر كقائد ميداني ومحمد بن زايد كقائد مدني.