رئيس البرلمان التركي يدعو الأمريكيين للتمسك بالديمقراطية

الأناضول -

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الأمريكيين للتمسك بالديمقراطية والقانون وحل مشاكلهم في إطارهما.جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "توازنات القوى في جنوب القوقاز وقضية "قره باغ"، بإسطنبول.وتطرق شنطوب في كلمته إلى حادثة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.ولفت إلى أن الولايات المتحدة شهدت اجراء انتخابات نزيهة وفق الأصول المرعية، وتمخضت عنها نتيجة ينبغي احترامها.وأكد ضرورة استكمال هذه العملية (نقل السلطة)، عبر اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة.وتابع :" لذلك يتعين على الجميع في الولايات المتحدة الدفاع عن الديمقراطية والقانون كما في كل مكان، وحل مشاكلهم في إطار الديمقراطية"والأربعاء، وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس في العاصمة الأمريكية واشنطن، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم سيدة وضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.وجاء اقتحام أنصار ترامب الذي يعد سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، أثناء انعقاد جلسة للكونغرس، وذلك لعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.- الأسلحة التركية غيرت صيغة الحروبفي سياق منفصل، تطرق شنطوب إلى دور الأسلحة التركية في تغيير مجريات الحروب في أنحاء العالم.ولفت إلى أن التقنيات والتكنولوجيا العسكرية المنتجة من قبل تركيا، أثبتت جدارتها في سوريا وليبيا وتجلى ذلك بشكل أكبر مؤخرا في حرب "قره باغ" (إبان تحرير أذربيجان للإقليم من الاحتلال الأرميني).ونوه أن منظومات الأسلحة التركية أظهرت أنها قادرة على تغيير صيغة المعارك والحروب في العالم.ولفت إلى أن العالم بأسره أقر بالدور الفاعل للتكنولوجيا التركية (لاسيما المسيرات) في نجاح أذربيجان في عملية تحرير أراضيها المحتلة.