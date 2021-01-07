"قطر للاستثمار" يستحوذ على حصة 50 بالمئة في "إينيل" للطاقة

الأناضول -

أعلن في الدوحة، الخميس، استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة تبلغ 50 بالمئة في شركة "إينيل للطاقة الخضراء" الإيطالية، ضمن اتفاق بين الجانبين على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا.وقال صندوق الثروة السيادي لدولة قطر والشركة الإيطالية، في بيان مشترك، إنهما وقعا "اتفاق شراكة لتنفيذ وتمويل وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا جنوب الصحراء، وبموجب الاتفاق سوف يستحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة 50 بالمئة".و"إينيل للطاقة الخضراء" الذراع الاستثمارية لشركة "إينيل للطاقة المتجددة"، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة النظيفة والغاز.ولشركة "إينيل" مشاريع قيد الإنشاء في جنوب إفريقيا وزامبيا بطاقة 800 ميغاوات، وفق البيان ذاته.وقال البيان المشترك "إن الاتفاق ينسجم مع توجه إينيل للعمل في مجال الطاقة الخضراء في أنشطة التمويل والبناء والتشغيل للمشاريع".وقال الرئيس التنفيذي لـ"إينيل" فرانشيسكو ستاراسي، وفق البيان، إنه "عبر خلال هذه الشراكة الجديدة، سنتمكن من المزج بين استراتيجية المجموعة للاستدامة، معززة بخبرتنا الصناعية في تطوير الأعمال والهندسة والبناء".وأضاف: "بالإضافة إلى تشغيل وصيانة محطات الطاقة المتجددة، مع استراتيجية جهاز قطر للاستثمار طويلة الأجل، وبما يتماشى مع أهداف الاستدامة والتخلص من الانبعاثات الكربونية الضارة التي تعمل عليها الشركتان".وتابع: "سنعمل معا على تكثيف جهودنا ووضع بصمتنا في إقامة مصادر للطاقة الخضراء في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يساهم في تسخير المزيد من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المنطقة لتحقيق الأهداف الطموحة المبذولة في هذا القطاع".بدوره، قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم المحمود، في البيان، "يسعدنا أن نتشارك مع إينيل للطاقة الخضراء في الاستثمار في توليد الطاقة النظيفة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".وأكد التزام جهاز قطر للاستثمار "بدعم الانتقال إلى مستقبل بانبعاثات أقل للكربون، ونعتقد أن هذا الاستثمار سيحدث تأثيرا بيئيا واجتماعيا كبيرا".