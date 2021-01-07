   Instrumental Oriental - دربوكة  

كيف ستكون نتائج الإنتخابات لو كانت العتبة خمسة في المائة

Publié le Jeudi 07 Janvier 2021 - 10:14 قراءة: 1 د, 32 ث
توفيق بن رمضان*

بعد دراسة لنتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 و في صورة ما إذا طبقت قاعدة العتبة بمقدار خمسة بالمائة، الكثير من النواب من الذين يتصدرون المشهد السياسي و يملؤون الشاشات و الإذاعات و أغلب البلاتوات سيجدون أنفسهم خارج مجلس النواب و بالتالي خارج المشهد السياسي و الإعلامي، و في نفس السباق بعض الأحزاب ستغادر قبة البرلمان و البعض الآخر سيجدون أنفسهم بكتل برلمانية بعدد نواب أقل مما هم عليه الآن.


مع العلم هناك العديد من الفاعلين السياسيين الذين يحضون بالدعم الإعلامي بغير موجب بسسب العدد الضئيل للأصوات التي تحصلوا عليها فقد فازوا بمقاعد في البرلمان بنسب أقل من ثلاث بالمائة و البعض الآخر منهم تحصلوا على نسب أقل من خمسة بالمائة، فكلهم سيجدون أنفسهم خارج المشهد السياسي و الإعلامي، و بالتالي سيرتاح الشعب من غثائهم و هرائهم و زياطهم و عياطهم.

و لكم نتائج الإنتخابات التشريعية بعد تطبيق عتبة خمسة بالمائة و ما سينجر عنه من تداعيات في المشهد السياسي و من تحالفات و من تأثير على الإستقرار الحكومي و بالتالي الإستقرار السياسي و الذي بدوره سيكون له تأثير مباشر على التنمية و الإستثمار و الإزدهار.

1- حركة النهضة 81 صوت
2- قلب تونس 55 صوت
3- إئتلاف الكرامة 18 صوت
4- التيار الديمقراطي 17 صوت
5- الدستوري 15 صوت
6- حركة الشعب 11 صوت
7- تحيا تونس 7 أصوات
8- الإتحاد الجمهوري 2 أصوات
9- حزب الرحمة 2 أصوات
10- نداء تونس صوت وحيد
11- البديل التونسي صوت وحيد
12- الجبهة الشعبية صوت وحيد
13- أمل و عمل صوت وحيد
14- فوز خمسة قائمات مستقلة بصوت وحيد لكل منها

ملاحظة: أحزاب تخرج من المشهد البرلماني
1- مشروع تونس
2-آفاق تونس
3- صوت الفلاحين
4- عيش تونسي
5- تيار المحبة

خلاصة: في هاته الحالة كان بالإمكان تشكيل تحالف حكومي يضم 154 نائب متكون من ثلاث أحزاب فقط
1- حركة النهضة 81 صوت
2- قلب تونس 55 صوت
3- إئتلاف الكرامة 18 صوت

*كاتب و ناشط سياسي إيكولوجي

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218254

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 07 Janvier 2021 à 11h 35m |           
اظن ان هذا لا يكفي لتكريس الديمقراطية وللاستقرار في البرلمان والبلاد. لابد بمراجعة قانون الاحزاب ولا يجوز وجود أحزاب لا يملكون قاعدة شعبية بأكثر من عشرة آلاف منخرط أو تحديد عددهم من طرف السلط بهذه الطريقة يكون المشهد اكثر توضيحا للمواطن كي ينتخب، غير معقول ان المواطن يجد نفسه عند الانتخابات أمام قائمة طويلة لأسماء لا يعرفها وليس له بهم علم !!!

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 07 Janvier 2021 à 11h 32m |           
اظن ان هذا لا يكفي لتكريس الديمقراطية وللاستقرار في البرلمان والبلاد. لابد بمراجعة قانون الاحزاب ولا يجوز وجود أحزاب لا يملكون قاعدة شعبية بأكثر من عشرة آلاف منخرط أو تحديد عددهم من طرف السلط بهذه الطريقة يكون المشهد اكثر توضيحا للمواطن كي ينتخب، غير معقول ان المواطن يجد نفسه عند الانتخابات أمام قائمة طويلة لأسماء لا يعرفها وليس له بهم علم !!!

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 07 Janvier 2021 à 10h 26m |           
شكرا على المعلومة والتوضيح
نرجو ان يعيه ويدرك اهميته ويعمل على تنفيذه كل تونسي يريد الخير لبلاده
وقد وعيها اعداء الديمقراطية فيسعون للانقلاب على الدستور لينفردوا بالمشهد السياسي وقد رفضهم الشعب



En continu

Toutes les news

الخميس 07 جانفي 2021 | 23 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:53 17:21 15:00 12:33 07:32 06:00
16°
 21° % 51 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
21°-1020°-1323°-1318°-1414°-10
  • Avoirs en devises
    23150,1

  • (6 jan)
  • Jours d'importation
    161
  •              1 € = 3,31545 DT        1$ =2,70115 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 jan)   3285,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة