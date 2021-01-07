كيف ستكون نتائج الإنتخابات لو كانت العتبة خمسة في المائة

بعد دراسة لنتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 و في صورة ما إذا طبقت قاعدة العتبة بمقدار خمسة بالمائة، الكثير من النواب من الذين يتصدرون المشهد السياسي و يملؤون الشاشات و الإذاعات و أغلب البلاتوات سيجدون أنفسهم خارج مجلس النواب و بالتالي خارج المشهد السياسي و الإعلامي، و في نفس السباق بعض الأحزاب ستغادر قبة البرلمان و البعض الآخر سيجدون أنفسهم بكتل برلمانية بعدد نواب أقل مما هم عليه الآن.مع العلم هناك العديد من الفاعلين السياسيين الذين يحضون بالدعم الإعلامي بغير موجب بسسب العدد الضئيل للأصوات التي تحصلوا عليها فقد فازوا بمقاعد في البرلمان بنسب أقل من ثلاث بالمائة و البعض الآخر منهم تحصلوا على نسب أقل من خمسة بالمائة، فكلهم سيجدون أنفسهم خارج المشهد السياسي و الإعلامي، و بالتالي سيرتاح الشعب من غثائهم و هرائهم و زياطهم و عياطهم.و لكم نتائج الإنتخابات التشريعية بعد تطبيق عتبة خمسة بالمائة و ما سينجر عنه من تداعيات في المشهد السياسي و من تحالفات و من تأثير على الإستقرار الحكومي و بالتالي الإستقرار السياسي و الذي بدوره سيكون له تأثير مباشر على التنمية و الإستثمار و الإزدهار.1- حركة النهضة 81 صوت2- قلب تونس 55 صوت3- إئتلاف الكرامة 18 صوت4- التيار الديمقراطي 17 صوت5- الدستوري 15 صوت6- حركة الشعب 11 صوت7- تحيا تونس 7 أصوات8- الإتحاد الجمهوري 2 أصوات9- حزب الرحمة 2 أصوات10- نداء تونس صوت وحيد11- البديل التونسي صوت وحيد12- الجبهة الشعبية صوت وحيد13- أمل و عمل صوت وحيد14- فوز خمسة قائمات مستقلة بصوت وحيد لكل منها1- مشروع تونس2-آفاق تونس3- صوت الفلاحين4- عيش تونسي5- تيار المحبةخلاصة: في هاته الحالة كان بالإمكان تشكيل تحالف حكومي يضم 154 نائب متكون من ثلاث أحزاب فقط1- حركة النهضة 81 صوت2- قلب تونس 55 صوت3- إئتلاف الكرامة 18 صوت*كاتب و ناشط سياسي إيكولوجي