كيف ستكون نتائج الإنتخابات لو كانت العتبة خمسة في المائة

توفيق بن رمضان*
بعد دراسة لنتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 و في صورة ما إذا طبقت قاعدة العتبة بمقدار خمسة بالمائة، الكثير من النواب من الذين يتصدرون المشهد السياسي و يملؤون الشاشات و الإذاعات و أغلب البلاتوات سيجدون أنفسهم خارج مجلس النواب و بالتالي خارج المشهد السياسي و الإعلامي، و في نفس السباق بعض الأحزاب ستغادر قبة البرلمان و البعض الآخر سيجدون أنفسهم بكتل برلمانية بعدد نواب أقل مما هم عليه الآن.
مع العلم هناك العديد من الفاعلين السياسيين الذين يحضون بالدعم الإعلامي بغير موجب بسسب العدد الضئيل للأصوات التي تحصلوا عليها فقد فازوا بمقاعد في البرلمان بنسب أقل من ثلاث بالمائة و البعض الآخر منهم تحصلوا على نسب أقل من خمسة بالمائة، فكلهم سيجدون أنفسهم خارج المشهد السياسي و الإعلامي، و بالتالي سيرتاح الشعب من غثائهم و هرائهم و زياطهم و عياطهم.
و لكم نتائج الإنتخابات التشريعية بعد تطبيق عتبة خمسة بالمائة و ما سينجر عنه من تداعيات في المشهد السياسي و من تحالفات و من تأثير على الإستقرار الحكومي و بالتالي الإستقرار السياسي و الذي بدوره سيكون له تأثير مباشر على التنمية و الإستثمار و الإزدهار.
1- حركة النهضة 81 صوت
2- قلب تونس 55 صوت
3- إئتلاف الكرامة 18 صوت
4- التيار الديمقراطي 17 صوت
5- الدستوري 15 صوت
6- حركة الشعب 11 صوت
7- تحيا تونس 7 أصوات
8- الإتحاد الجمهوري 2 أصوات
9- حزب الرحمة 2 أصوات
10- نداء تونس صوت وحيد
11- البديل التونسي صوت وحيد
12- الجبهة الشعبية صوت وحيد
13- أمل و عمل صوت وحيد
14- فوز خمسة قائمات مستقلة بصوت وحيد لكل منها
ملاحظة: أحزاب تخرج من المشهد البرلماني
1- مشروع تونس
2-آفاق تونس
3- صوت الفلاحين
4- عيش تونسي
5- تيار المحبة
خلاصة: في هاته الحالة كان بالإمكان تشكيل تحالف حكومي يضم 154 نائب متكون من ثلاث أحزاب فقط
1- حركة النهضة 81 صوت
2- قلب تونس 55 صوت
3- إئتلاف الكرامة 18 صوت
*كاتب و ناشط سياسي إيكولوجي
بعد دراسة لنتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 و في صورة ما إذا طبقت قاعدة العتبة بمقدار خمسة بالمائة، الكثير من النواب من الذين يتصدرون المشهد السياسي و يملؤون الشاشات و الإذاعات و أغلب البلاتوات سيجدون أنفسهم خارج مجلس النواب و بالتالي خارج المشهد السياسي و الإعلامي، و في نفس السباق بعض الأحزاب ستغادر قبة البرلمان و البعض الآخر سيجدون أنفسهم بكتل برلمانية بعدد نواب أقل مما هم عليه الآن.
مع العلم هناك العديد من الفاعلين السياسيين الذين يحضون بالدعم الإعلامي بغير موجب بسسب العدد الضئيل للأصوات التي تحصلوا عليها فقد فازوا بمقاعد في البرلمان بنسب أقل من ثلاث بالمائة و البعض الآخر منهم تحصلوا على نسب أقل من خمسة بالمائة، فكلهم سيجدون أنفسهم خارج المشهد السياسي و الإعلامي، و بالتالي سيرتاح الشعب من غثائهم و هرائهم و زياطهم و عياطهم.
و لكم نتائج الإنتخابات التشريعية بعد تطبيق عتبة خمسة بالمائة و ما سينجر عنه من تداعيات في المشهد السياسي و من تحالفات و من تأثير على الإستقرار الحكومي و بالتالي الإستقرار السياسي و الذي بدوره سيكون له تأثير مباشر على التنمية و الإستثمار و الإزدهار.
1- حركة النهضة 81 صوت
2- قلب تونس 55 صوت
3- إئتلاف الكرامة 18 صوت
4- التيار الديمقراطي 17 صوت
5- الدستوري 15 صوت
6- حركة الشعب 11 صوت
7- تحيا تونس 7 أصوات
8- الإتحاد الجمهوري 2 أصوات
9- حزب الرحمة 2 أصوات
10- نداء تونس صوت وحيد
11- البديل التونسي صوت وحيد
12- الجبهة الشعبية صوت وحيد
13- أمل و عمل صوت وحيد
14- فوز خمسة قائمات مستقلة بصوت وحيد لكل منها
ملاحظة: أحزاب تخرج من المشهد البرلماني
1- مشروع تونس
2-آفاق تونس
3- صوت الفلاحين
4- عيش تونسي
5- تيار المحبة
خلاصة: في هاته الحالة كان بالإمكان تشكيل تحالف حكومي يضم 154 نائب متكون من ثلاث أحزاب فقط
1- حركة النهضة 81 صوت
2- قلب تونس 55 صوت
3- إئتلاف الكرامة 18 صوت
*كاتب و ناشط سياسي إيكولوجي
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