الشيوخ الأمريكي يصادق على فوز بايدن ببنسلفانيا

الأناضول -

استقالة مات بوتينغر، نائب مستشار الأمن القومي احتجاجا على اقتحام الكونغرس

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الحميس فوز جو بايدن في ولاية بنسلفانيا المطعون بنتائجها.وتقدمت ادارة حملة الرئيس دونالد ترامب المنهية ولايته على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية والتي أظهرت تقدم بايدن فيها.وصوت 92 من الشيوخ على فوز بايدن مقابل 7 فقظ.. وبدأ قبل قليل مجلس النواب التصويت على اعتماد النتيجة بشكل نهائيواستؤنفت جلسة مشتركة للكونعرس بعد توقف دام ست ساعات إثر اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، بحسب تصريح لشرطة واشنطن.وفي السياق ذكرت وكالة بلومبيرغ أن مات بوتينغر، نائب مستشار الأمن القومي قدم استقالته احتجاجا على اقتحام الكونغرس