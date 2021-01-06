تمرّ علينا هذه الأيام الذكرى الثالثة للمقولة الأشعبية التي أطلقها الإعلامي التونسي لطفي العماري "تحبّونا نوليو كي تركيا"، وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة نستعرض بعض إنجازات الدولة التي"يحبّونا نولّوا كيفها"! خلال السنة المنقضية 2020.بعد 30 سنة قامت تركيا بوضع حدّ للاستعمار الأرميني وطردته من إقليم قره باغ فقط بسرب من طائرات بدون طيّار، ومن ثمّ نفذت إلى العالم التركي "الدول الناطقة بالتركيّة" لتجدّد معه العهد بعد قطيعة إجباريّة دامت قرابة القرن من الزمن، في الأثناء عادت تركيا بالحرب الأهليّة الليبيّة المدمّرة من شفا الانفلات الشامل إلى طاولة المفاوضات بعد أن تدخّلت وأوقفت زحف ميليشيات حفتر المدعومة من فرنسا وروسيا والإمارات ومصر ومنعتهم من دخول طرابلس ثمّ طهّرت الغرب الليبي من تواجدهم، هكذا فرضت الحوار وردّت للطاولة اعتبارها.خلال 2020 انطلقت الأقمار الصناعيّة التركيّة من مصانعها واستعدت إلى الالتحاق بالفضاء وانطلق قطار تركيا برّا إلى الصين وانطلقت الحفريّات في البحر الأسود والمتوسط لينطلق الغاز وتنطلق معه مرحلة جديدة في تاريخ الطاقة التركيّة، وانطلقت أوّل سيّارة تركيّة وانطلقت شركات التنقيب عن الذهب لتستخرج ما قيمته 6 مليار دولار، وانطلق تصنيع أوّل طائرة نفّاثة تركيّة وانطلقت 7 من كبرى مصانع تركيا الدفاعيّة لتدخل قائمة 100 شركة الأفضل في العالم، وانطلقت الصّلاة في آيا صوفيا بعد 86 سنة من توقّفها، وانطلق رئيسها نحو 14 دولة في 19 زيارة ونحو 58 ولاية في 88 زيارة، وانطلق العمل بالإتفاقيّة الحرّة بين تركيا وبريطانيا، وانطلقت حافلات تركيا نحو 90 دولة حول العالم "تصدير"، وانطلقت احتفالات تركيا بنجاح شركاتها الكبرى خارج البلاد كان آخرها نجاح شركة "رونيسانس" التركيّة في تجديد مدرّجات مطار "شيريميتييفو" الدولي بموسكو، أكبر مطارات روسيا، في زمن قياسي بلغ قرابة 10 أشهر...وانطلاقات أخرى كثيرة تضيق بها المساحة.سلسلة من الأرقام القياسيّة حقّقها الاقتصاد التركي رغم الجائحة، فبينما تشرف بعض الدول على الإفلاس وصل عدد الشركات التركيّة المصدّرة في عام 2020 لأوّل مرّة إلى 18 ألفا و123 شركة. أمّا حجم إجمالي الصادرات التركيّة لسنة 2020 فقد بلغت 169.5 مليار دولار، رغم الانكماش الاقتصادي وتراجع الطلب في بعض الأسواق العالميّة بسبب جائحة فيروس كورونا. وقالت وزيرة التجارة أنّ هدف تركيا القادم "2021" وصول حجم الصادرات إلى 184 مليار دولار.وكما عملت تركيا على جبهتها الداخليّة فقد تحرّكت أيضا لتدعيم علاقاتها الخارجيّة ضمن استراتيجيّةذكيّة ومتكاملة، حيث أرسلت مساعدات طبيّة إلى 156 دولة و11 منظّمة دوليّة.. دون إطناب يكفي القول أنّ الدولة التي "يحبّونا نوليو كيفها" لديها ضمن أسطول جمعيّاتها الخيريّةالطويل جمعيّة اسمها "TIKA" تنشط في 5 قارّات من خلال 54 مكتب تنسيقي، وفعاليّاتها مبثوثة في 140 دولة حول العالم.. تلك فقط إحدىالأذرع الناعمة للدولة التركيّة التي "يحبّونا نوليو كيفها".تركيا ليست إلا دولة تخدم مصالح شعبها، نثمن نجاحاتها وتبقى قلوبنا على تونس ونبقى نواظب على هذا السرد حتى يدرك المجتمع التونسي الذي اثخنته الدعاية النابالمية الخبيثة وقدمت له الدول الناجحة التي يمكن ان نبني معها صداقات وشراكات مثمرة، على انها دول فاشلة مارقة انتهازية، كما قدمت الدول الفاشلة الدموية العسكرية المتخلفة على انها اجدر بصداقة تونس وانفع لها!!! يستميتون في تحويل وجهة النجاح بعيدا عن تونس كما يستميتون في اغراء الفشل واستمالته وعرض "مفاتنهم "عليه" انهم لا يبغونها عوجا فقط، بل يبغونها "قاعا صفصفا".