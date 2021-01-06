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ترامب يؤكد لأنصاره في واشنطن أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته في انتخابات الرئاسة

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 19:37 قراءة: 0 د, 37 ث
فرانس 24 - أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء لأنصاره خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبيل مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن.

وقال ترامب أمام أنصاره "في حال قام مايك بنس بالأمر الصحيح سنفوز بالانتخابات. وهو يملك الحق المطلق في ذلك. وإن لم يفعل سيكون ذلك يوما مؤسفا لبلادنا". لكن بنس أعلن في رسالة أنه لن يعارض المصادقة على فوز بايدن.


ويرئس مايك بنس الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ التي ستصادق على تصويت الناخبين الكبار، علما أن الدستور ينص على أن دوره يقتصر على "فتح" الشهادات المرسلة من كل من الولايات الخمسين لنقل أصوات الناخبين الكبار فيها. ويمكن فقط لأعضاء الكونغرس الاحتجاج على نتائج بضع الولايات.

فرانس24/ أ ف ب




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