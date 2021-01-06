.. إنتر يسقط بهدفين لهدف أمام سامبدوريا

سقط إنتر ميلان خارج قواعده أمام مضيفه سامبدوريا بهدفين لهدف، الأربعاء، ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.وأهدر إنتر فرصة التقدم المُبكر، بعدما أضاع التشيلي ألكسس سانشيز ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عند الدقيقة 11، لينجح سامبدوريا بعد ذلك في افتتاح باب التسجيل بهدف أحرزه أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 23 من ركلة جزاء أيضا.وفرض سامبدوريا سيطرته على اللعب مستفيدًا من هبوط مستوى إنتر، ما أسفر عن تسجيل هدف ثان لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 عبر المهاجم كيتا بالدي.وفي الشوط الثاني ظهر فريق المدرب أنطونيو كونتي بشكل مغاير فارضًا سيطرة شبه مطلقة على اللقاء، ليتمكن المدافع ستيفان دي فري من تقليص الفارق بتسجيله هدفًا عند الدقيقة 65 من ضربة رأسية متقنة.وواصل الفريق الضيف أفضليته في الدقائق المتبقية، لكن هجماته تكسرت جميعها أمام دفاعات سامبدوريا، ليتجرع الفريق مرارة الهزيمة الثالثة له في الدوري هذا الموسم.ورفع سامبدوريا بهذا الفوز رصيده لـ 20 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد إنتر ميلان عند 36 نقطة يحتل بها المركز الثاني.وفي بقية النتائج، انتصر أتلانتا على ضيفه بارما بثلاثية نظيفة، وتغلب روما مضيفه كروتوني بثلاثة أهداف لواحد، في حين حقق لاتسيو فوزًا صعبًا على ضيفه فيورنتينا بهدفين لهدف.