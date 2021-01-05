سفيان بن حميدة يكشف ألفة الحامدي.. كلمة السر سميّة الغنّوشي !

نصرالدّين السويلمي
تمكّن "المفتش" سفيان بن حميدة من كشف مسألة في غاية الأهميّة، يتعلّق الأمر بالتعيين الجديد على رأس الخطوط الجويّة التونسيّة، بن حميدة قال على أمواج إذاعة أف أم أنّه "حسب ما يقال أنّ ألفة الحامدي مقرّبة من ابنة الغنّوشي" وصفحة الإذاعة على النت أشارت بالإسم إلى سميّة الغنّوشي ، وفي سياق المزيد من الأدلّة أضاف المفتش "....." بن حميدة "نعرفوا الي ألفة الحامدي تمّت محاولة إسقاطها وزيرة خارجيّة في حكومة الحبيب الجملي" ثمّ ولحشد المزيد من الأدلّة قال " حسب التسريبات انو تعيينها كان في آخر لحظة، لأنو الي كان باش يتعيّن محسن حسن الي هو بيدو ما هوش بعيد برشا.. التغيير في آخر لحظة يخلينا نتساءل، الجانب السياسي طاغي على الجانب متاع النجاعة..".
هذه الاستنتاجات المبنيّة على استنتاج الاستنتاج المدفوع بكراهية مسبقة، جعلت سفيان بن حميدة يؤكّد أنّ حكومة المشيشي سقطت في حجر النّهضة وحلفائها! من خلال اختيارها لشخصيّة ألفة الحامدي على رأس الخطوط الجويّة التونسيّة.
حين نستعرض شواهد سفيان بن حميدة نوقن أنّه قرّر أن ينفّذ هجوما استباقيّا وفق ما ترتضيه أجندة القوى المناكفة للإصلاح وذلك لردع الحامدي، ثمّ بعد أن قرّر الهجمة حاول حشد خزعبلات ساقها في شكل أدلّة ظنيّة! وتلك عادتهم منذ الثورة، حين لا يتعرّفون إلى توجّهات أحدهم أو يدركون أنّه محايد، يصنعون حوله هالة من الضغط حتى يرضخ لهم، ومن ثمّ يسعى لإرضائهم بالنيل من الأطراف التي يحاربونها.
تمكّن "المفتش" سفيان بن حميدة من كشف مسألة في غاية الأهميّة، يتعلّق الأمر بالتعيين الجديد على رأس الخطوط الجويّة التونسيّة، بن حميدة قال على أمواج إذاعة أف أم أنّه "حسب ما يقال أنّ ألفة الحامدي مقرّبة من ابنة الغنّوشي" وصفحة الإذاعة على النت أشارت بالإسم إلى سميّة الغنّوشي ، وفي سياق المزيد من الأدلّة أضاف المفتش "....." بن حميدة "نعرفوا الي ألفة الحامدي تمّت محاولة إسقاطها وزيرة خارجيّة في حكومة الحبيب الجملي" ثمّ ولحشد المزيد من الأدلّة قال " حسب التسريبات انو تعيينها كان في آخر لحظة، لأنو الي كان باش يتعيّن محسن حسن الي هو بيدو ما هوش بعيد برشا.. التغيير في آخر لحظة يخلينا نتساءل، الجانب السياسي طاغي على الجانب متاع النجاعة..".
هذه الاستنتاجات المبنيّة على استنتاج الاستنتاج المدفوع بكراهية مسبقة، جعلت سفيان بن حميدة يؤكّد أنّ حكومة المشيشي سقطت في حجر النّهضة وحلفائها! من خلال اختيارها لشخصيّة ألفة الحامدي على رأس الخطوط الجويّة التونسيّة.
حين نستعرض شواهد سفيان بن حميدة نوقن أنّه قرّر أن ينفّذ هجوما استباقيّا وفق ما ترتضيه أجندة القوى المناكفة للإصلاح وذلك لردع الحامدي، ثمّ بعد أن قرّر الهجمة حاول حشد خزعبلات ساقها في شكل أدلّة ظنيّة! وتلك عادتهم منذ الثورة، حين لا يتعرّفون إلى توجّهات أحدهم أو يدركون أنّه محايد، يصنعون حوله هالة من الضغط حتى يرضخ لهم، ومن ثمّ يسعى لإرضائهم بالنيل من الأطراف التي يحاربونها.
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