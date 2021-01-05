ليفربول يسقط بهدف وحيد أمام ساوثهامبتون

تعرض ليفربول لنكسة جديدة في رحلة الدفاع عن لقبه، عقب سقوطه أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدفٍ دون رد، الإثنين، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وتحقق فوز ساوثهامبتون بفضل هدف مُبكر جاء عند الدقيقة الثانية، إثر ركلة حرة نفذها جيمس وارد إلى داخل منطقة جزاء ليفربول، استقبلها المهاجم داني إنجز ووضعها داخل المرمى من فوق حارس أليسون بيكر.وواصل ليفربول بهذه النتيجة نزيف النقاط بعدما عجز فريق المدرب يورغن كلوب عن تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الوصيف.وبالمقابل، سجل ساوثهامبتون انتصاره الأول عقب 4 جولات، تعرض خلالها لخسارة وحيدة أمام مانشستر سيتي، وتعادل في 3 مباريات أخرى، رافعًا رصيده للنقطة 29 في المركز السادس.