   Abdelwahab - الكرنك  

كورونا: بوريس جونسون يعلن فرض الحجر الصحي الشامل مجددا في إنكلترا

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 06:06 قراءة: 0 د, 17 ث
فرانس 24 - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الإثنين فرض "حجر" جديد في مختلف أنحاء إنكلترا بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالا.

وقال جونسون في مداخلة متلفزة إن الحجر الجديد الذي يماثل في صرامته نظيره في الربيع الفائت، يلحظ إقفال المدارس على أن يستمر حتى منتصف شباط/فبراير المقبل إذا سمحت الظروف بذلك.


فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 218119



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 05 جانفي 2021 | 21 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:19 14:59 12:32 07:32 06:00
11°
 15° % 40 :الرطــوبة
تونــس
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-717°-821°-1019°-1226°-15
  • Avoirs en devises
    22945,2

  • (4 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,32555 DT        1$ =2,70466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 jan)   3234,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة