إعلام أمريكي: اتفاق مرتقب الثلاثاء بين دول خليجية ينهي الأزمة

الأناضول -

سيقضي الاتفاق برفع الحصار عن قطر، على أن تسحب الدوحة جميع الدعاوى القضائية ضد جيرانها الثلاثة، إضافة لوقف جميع الأطراف حملاتهم الإعلامية ضد بعضهم البعض

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المرتقب أن توقع السعودية وقطر ودول خليجية أخرى اتفاقا، الثلاثاء، ينهي الأزمة.جاء ذلك عقب إعلان الكويت أنه تم الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتبارا من "مساء الإثنين"، وذلك عشية قمة خليجية في السعودية، الثلاثاء.وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، مساء الإثنين، إنه من المتوقع أن توقع دول السعودية وقطر ودول خليجية أخرى اتفاقا، الثلاثاء، من شأنه إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج مستمرة منذ 3 سنوات ونصف.وأضاف الموقع أن الاتفاق المرتقب سيتضمن 3 إجراءات لبناء الثقة، وهي أن ترفع السعودية والإمارات والبحرين الحصار الجوي والبحري عن قطر، على أن تسحب الدوحة جميع الدعاوى القضائية ضد جيرانها الثلاثة، إضافة لوقف جميع الأطراف حملاتهم الإعلامية ضد بعضهم البعض.