   Abdelwahab - الكرنك  

الحامدي في مهمّة صعبة جدّا! لكنّها ليست مستحيلة..

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 19:01 قراءة: 0 د, 45 ث
نصرالدين السويلمي

الأقرب أنّنا بصدد تعيين استعراضي رصيده النيّة الطيبة وهي بضاعة لا تكفي لعلاج بؤرة مثل الناقلة الجويّة التونسيّة، أيْ نعم يمكن للكفاءات الشابّة المتسلّحة بالعلم والشهائد والحيويّة أن تشكّل البديل الموضوعي لشركة تبحث عن التخلّص من التسيير التقليدي البطيء وتتطلّع إلى حالة تسيير فطنة تواكب المستجدات التي تشهدها سوق الملاحة الجويّة.


لكن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك، فنحن أمام شركة مختطفة غارقة في الجرائم الاقتصاديّة ترزح تحت الاحتلال النقابي منذ الثورة ! هنا أصبحنا نحتاج إلى إرادة حديديّة وخبرة طويلة في تفكيك الألغام المزروعة داخل الشركة وقدرة على ملاحقة الفساد الزئبقي والتخّلص منه، مع توفير حزام سياسي إعلامي جمعيّاتي واسع يسند العملة ويشكّل خاصرة لوجستيّة لها.

رغم ذلك نتمنى النجاح للسيّدة ألفة الحامدي، فليس من وطنيّ غيور لا يتطلّع إلى وقف النزيف المريع الذي تشهده الشركة ولما لا الذهاب إلى حدّ جني الأرباح وتحويل الخطوط الجويّة التونسيّة من مستنزف لميزانيّة الدولة إلى مساهم فعّال في إنعاشها.

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 218091

Ridha_E  (France)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 11h 43m |           
Monsieur Souilmi, je me permets de vous dire que vos analyses et articles divers sont souvent approximatifs et partisans ces derniers temps. Ils sont souvent, si ce n’est pas toujours, subjectifs et orientés

D’abord, qualifier la nomination de cette jeune personne de nomination bidon, juste pour faire beau et que ce qu’elle va faire n'est qu'une marchandise insuffisante pour résoudre les problèmes de la compagnie n’est rien d’autre que du mépris voire de la calomnie et du non-respect : vous la condamnez avant même qu’elle ait montré ce qu’elle est capable ou pas de faire.

Ensuite, Tunis-Air n’est pas plus l’otage des seuls syndicats comme vous voulez le faire croire. Hier comme aujourd’hui, les syndicats ont toujours existé dans cette société qui était à peu près en équilibre financier avant 2011 et qui ne l’est plus depuis 2011.
Qu’est-ce qui a changé me diriez-vous ?
C’est que la compagnie, Tunis-Air, n’est pas comme vous le prétendez, « colonisée ou sous la mainmise des du syndicat » mais elle a été considérée comme une prise de guerre et noyée par les nominations partisanes inutiles ; rappelez-vous qui était le premier ministre du transport du gouvernement de 2012 et ce qu’il a fait de cette compagnie. A l’époque on ne vous a pas entendu critiquer El Harouni ou ses successeurs !
Et si vous laissez les gens travailler et les juger sur les résultats et non sur des allégations désobligeantes le plus souvent ?

Ridha_E  (France)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 11h 39m |           
Monsieur Souilmi, je me permets de vous dire que vos analyses et articles divers sont souvent approximatifs et partisans ces derniers temps. Ils sont souvent, si ce n’est pas toujours, subjectifs et orientés

D’abord, qualifier la nomination de cette jeune personne de nomination bidon, juste pour faire beau (تعيين استعراضي) et que ce qu’elle va faire est une marchandise insuffisante pour résoudre les problèmes de la compagnie (بضاعة لا تكفي لعلاج بؤرة مثل الناقلة الجويّة التونسيّة) n’est rien d’autre que du mépris voire de la calomnie et du non-respect : vous la condamnez avant même qu’elle ait montré ce qu’elle est capable ou pas de faire.

Ensuite, Tunis-Air n’est pas plus l’otage des seuls syndicats comme vous voulez le faire croire. Hier comme aujourd’hui, les syndicats ont toujours existé dans cette société qui était à peu près en équilibre financier avant 2011 et qui ne l’est plus depuis 2011.
Qu’est-ce qui a changé me diriez-vous ?
C’est que la compagnie, Tunis-Air, n’est pas comme vous le prétendez, "colonisée ou sous la mainmise des du syndicat" mais elle a été considérée comme une prise de guerre et noyée par les nominations partisanes inutiles ; rappelez-vous qui était le premier ministre du transport du gouvernement de 2012 et ce qu’il a fait de cette compagnie. A l’époque on ne vous a pas entendu critiquer El Harouni ou ses successeurs !
Et si vous laissez les gens travailler et les juger sur les résultats et non sur des allégations désobligeantes le plus souvent ?

Sarramba  ()  |Lundi 04 Janvier 2021 à 21h 34m |           
نتمنى لها النجاح وخاصة العزيمة وقوة البأس للتعاطي مع عصابة ومافيا إتحاد الخراب
خاصة أن ثقافتها العلمية والإقتصادية والإدارية تعلمتها في الولايات المتحدة التي مبنية على مبدأ ونجاعة الإنتاج والإنتاجية بلاهوادة

Radhbe  (France)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 21h 06m |           
اتحاد الشغل يساوي خراب

Oceanus  ()  |Lundi 04 Janvier 2021 à 20h 52m |           
Pour qu elle gagne le pari le gouvernement doit etre avec elle et l aider a executer son plan de travail car elle seule ne pourra rien faire avec ces mafias.pour combattre la corruption il faut etre la ou se trouver pas se cacher er desirer la reussite a cette dame.tout le monde saint mentalement doit aider cette dame sinon il vaut mieux vendre tunisair aux prives



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