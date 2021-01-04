أمريكا.. قتيل وجريحان في إطلاق نار على كنيسة بتكساس

قتل شخص وأصيب آخران بجروح، الأحد، إثر إطلاق نار على كنيسة شرقي ولاية "تكساس" الأمريكية.وقال مدير مخفر مقاطعة سميث، لاري سميث، لشبكة "سي إن إن": "الرجل أطلق النار على قسيس وتسبب بإصابة شخصين آخرين، بعد أن عثر عليه مختبئا في إحدى دورات المياه في كنيسة ستارفيل الميثودية​​​​​​ قبل اعتقاله".وصباح الأحد، عثر القسيس على الرجل مختبئا في دورة المياه وبحوزته حقيبة حمراء تحوي التبرعات المالية المقدمة للكنيسة.وأشهر القسيس سلاحه في وجه الرجل وطلب منه التوقف، إلا أن المشتبه به اندفع نحو الباب وهاجم القسيس ليسلبه سلاحه ويطلق النار عليه، وفقا لسميث.وأصيب شخصان، أحدهما بسبب عيار ناري، والذي خضع لجراحة، الأحد، والآخر إثر سقوطه أرضا، بحسب المصدر نفسه.وهرب الرجل من مسرح الجريمة في مركبة سرقها من القسيس المقتول لتلاحقه قوات الشرطة وتتسبب في تعطيل المركبة واعتقال المشتبه به.