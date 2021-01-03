كورونا.. بريطانيا تتوقع "الأسوأ" في مواجهة السلالة الجديدة

الأناضول -

تتوقع السلطات الصحية في بريطانيا مواجهة أسوأ السيناريوهات خلال التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأحد، أن جميع المستشفيات في أنحاء البلاد تلقت تحذيرات بضرورة الاستعداد لما هو أسوأ في التعامل مع السلالة الجديدة.ولفتت أن السلطات الصحية تتوقع مواجهة ضغوط كبيرة مثل التي تواجهها مستشفيات الرعاية الصحية في لندن وجنوب شرق إنجلترا.وبلغ معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في العاصمة لندن 858 إصابة في كل 100 ألف نسمة، أي ضعف الإصابات في بقية مناطق المملكة المتحدة، وفق بي بي سي.وقال رئيس الكلية الملكية للأطباء، البروفيسور أندرو غودارد، إن "السلالة الجديدة من الفيروس أكثر عدوى وانتشارا في جميع أنحاء البلاد".ومؤخرا تجاوزت إصابات كورونا في المملكة المتحدة أعداد الإصابة في ذروة الموجة الأولى في أبريل / نيسان الماضي.وبلغت حصيلة السبت، نحو 58 ألف شخص، بزيادة نحو أربعة أضعاف عن عدد الإصابات قبل شهر، و10 أضعاف تقريبا عن الإصابات في أبريل.