القسم الوطني للكرة الطائرة - نتائج الجولة الاولى

افتتح اليوم الموسم الجديد لبطولة القسم الوطني للكرة الطائرة 2020ـ2021 ليتواصل تقريبا ثلاثة اشهر ونصف ويستكمل منتصف افريل المقبل .وستقام البطولة بشكل جديد يعتمد نظام المجموعتين وبعد مرحلة اولى سيتم اعتماد نظام تصفيات مباشرة بين 8 فرق ( الاربعة الاولى من كل مجموعة ) من اجل تحديد المتوج حيث بداية من الأدوار ربع النهائية وبالاعتماد على ترتيب المرحلة الأولى سيلاقي الأول في المجموعة الرابع من المجموعة الثانية والعكس بالعكس و يتبارى الثاني مع الثالث في مواجهتين ذهابا وايابا وفي حال التعادل (فوز لكل فريق) سيحسم الامر باعتماد الاشواط ثم النقاط لتبلغ اربعة فرق الدور نصف النهائي ثم الدور النهائي.ويذكر انه في الدورين نصف النهائي والنهائي يخوض الفريقان مقابلتين ذهابا وايابا وسيحسم الامر بينهما في حال التعادل باعتماد لقاء فاصل من اجل معرفة الفريق المتوج.وسيخوض الفريق الخامس والسادس من كل مجموعة في نهاية المرحلة الاولى تصفيات بنظام مغاير لحسم عملية النزول وجاء اعتماد النظام الجديد بناء على خصوصيات الوضع الصحي في البلاد تفاعلا مع قرار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والذي يلزم الجامعات المحلية بإنهاء الموسم الرياضي قبل يوم 17 أفريل القادم لفسح المجال للتحضيرات الخاصة بالألعاب الأولمبية في ما يلي نتائج الجولة الاولى من- سعيدية سيدي بوسعيد - نادي تونس الجوية 0/3 - مولدية بوسالم - الترجي الرياضي 3/1 - النجم الرياضي الساحلي - اتحاد قرطاج 0/3- مستقبل المرسى - النادي الاولمبي القليبي 2/3 .- النادي الصفاقسي - فتح حمام الاغزاز 1/3 - اتحاد النقل الصفاقسي /جمعية اتصالات صفاقس 2/3 الترتيب نقاط لعب النادي الفاقسي 3 1 مستقبل المرسى 2 1 اتحاد النقل صفاقس 2 1 الاولمبي القليبي 1 1 جمعية اتصالات صفاقس 1 1 فتح حمام الاغزاز صفر 1