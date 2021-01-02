الرابع في العالم.. أردوغان يفتتح جسر "كومورهان" شرقي تركيا

الأناضول -

الرئيس التركي:

- جسر "كومورهان" رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم من حيث ارتفاع برجه الوحيد وطول القسم المعلق الأوسط

- الجسر صرح أنشئ بالإمكانيات المحلية 100 بالمئة، وهو أحد رموز قوة الهندسة التركية



- 2021 سيكون عام الإصلاحات في البلاد، في سبيل إنشاء تركيا القوية والكبيرة.

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن بعد في افتتاح جسر ونفق "كومورهان" بين ولايتي إلازيغ وملاطية (شرقي تركيا).وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي من إسطنبول، خلال مراسم الافتتاح، إن جسر "كومورهان" يعد رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم، من حيث ارتفاع برجه الوحيد 168.5 أمتار وطول القسم المعلق الأوسط 380 مترا.وأشار أن الجسر- الذي يبلغ طوله الإجمالي 660 مترا- يقع فوق نهر الفرات، ومن شأنه توفير الكثير من الوقت والمحروقات في المنطقة.وأضاف أن الجسر هو صرح أنشئ بالإمكانيات المحلية بنسبة 100 بالمئة، وهو أحد رموز قوة وقدرات الهندسة التركية.وأردف أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 720 مليون ليرة تركية (نحو 96 مليون دولار).ونوه أن جسر كومورهان يعتبر نقطة وصل مهمة بين الاتجاهات الأربعة داخل تركيا، فضلا عن تشكيله رابطة بين ألازيغ وملاطية.ولفت إلى أن الجسر سيختصر أيضا المسافة بين مطاري ألازيغ وملاطية، معربا عن ثقته بأنه سيساهم في عملية التنمية بالمنطقة.ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 5 آلاف و155 مترا، حيث يضم جسرا بطول 660 مترا، ونفقين بطول 2400 متر، وطرقات بطول 2095 مترا.وأكد أردوغان في سياق آخر، على أن العام 2021 سيكون عام الإصلاحات في البلاد، في سبيل بناء تركيا القوية والكبيرة.وشدد على عزم حكومته إجراء الإصلاحات الاقتصادية والقضائية، الأمر الذي سيعزز من مجالات الاستثمار، والإنتاج، والتوظيف، والحريات، في سبيل الوصول إلى أهداف تركيا المنشودة.