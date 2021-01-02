بكين تتوعد بالرد على شطب بورصة نيويورك 3 شركات اتصالات

الأناضول -

توعدت الصين، السبت، بالرد على إعلان بورصة نيويورك أنها ستشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها.وانتقدت وزارة التجارة الصينية، في بيان، قرار بورصة نيويورك.وأكد البيان أن إخراج شركات الاتصالات من البورصة بحجة ارتباطها بالجيش الصيني غير عادل.وأضاف: "نرفض تصنيف الولايات الأمريكية الشركات الصينية على أنها شركات عسكرية صينية شيوعية، بحجة الأمن القومي".وتابع: "سنتخذ الإجراءات المضادة اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".ولفت أنّ قرار الشطب سيضعف بشكل كبير من ثقة كل الأطراف في سوق رأس المال الأميركي.وأعلنت بورصة نيويورك، الخميس، أنها ستشطب شركات "تشاينا تليكوم" و"تشاينا موبايل" و"تشاينا يونيكوم هونغ كونغ"، مع تعليق تداول الشركات ما بين 7 و11 يناير/كانون الثاني الحالي.وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2020، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما تنفيذيا يمنع الاستثمار الأمريكي في الشركات الصينية التي تتعاون مع جيش بلادها.وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا متزايدا وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان.