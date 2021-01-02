يا جماعة الڨايد سعيّد هل أتاكم خبر جماعة الڨايد صالح؟!.

نصرالدين السويلمي
قبل صعود الڨايد صالح كان كلّ رجال توفيق ونزار في السلطة، وكان الڨايد لا رجال له.. تقدّم الڨايد صالح في مهامه اعتدلت الكفّة ومالت لصالحه على حساب خصومه لكن ظلّت التجاذبات تحكم الموقف.. سقط بوتفليقة وهيمن الڨايد صالح.. فرّت القيادات العسكريّة المعروفة في حقبة التسعينات، ومن لم يفلح في الفرار احتضنه سركاجي وبسرعة صدرت الأحكام المغلظة.
توفي الڨايد صالح صعد شنقريحة.. عادت القيادات العسكريّة الفارّة من الخارج.. فرّت قيادات أخرى محسوبة على الڨايد ومن لم يفر ابتلعه السجن.. واليوم السبت 2 جانفي 2021 أسقطت المحكمة حكما بــ 15 سنة سجنا على سعيد بوتفليقة والفريق محمّد مدين المعروف باسم توفيق مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق المنسّق السابق للأجهزة الأمنيّة على مستوى رئاسة الجمهوريّة الجزائريّة. ثمّ ها هو توفيق الذي كان الوطني الأوّل في التسعينات ثمّ الخائن الأوّل في عهد الڨايد صالح! ها هو يعود "طاهرا نقيّا" ويلتحق بفيلته الفاخرة تصحبه الحراسة.
لا تعنينا سلوكات الڨايد صالح وتاريخه، ما تعنينا هنا تلك العقول المتكلّسة الستالينيّة السيساويّة البشّاريّة التشوشسكيّة البينوشيّة التونسية أو المتونسة.. التي تلهث خلف تجميع السلطات في يد فرد واحد، في يد المخلّص قيس سعيد! وتعمل بكلّ قوّتها على تغيير الدستور من نظام شراكة ومراقبة إلى نظام أحادي يصنع فيه الفرد ما يشاء..
يا أنتم.. يا عشّاق الحاكم بأمره.. حتى لو كان قيس سعيّد قديسا فإنّه سيرحل إن لم يكن اليوم ففي الغد، حينها وعندما يأتيكم ترامب جديد يعبث بديمقراطيّة ناشئة هشّة، ماذا أنتم فاعلون؟! إذا كانت ديمقراطيّة أمريكا القديمة المستقرّة تتعرّض اليوم إلى أخطر منعرج في تاريخها فكيف بالجنين الديمقراطي التونسي؟
استحوا واجتهدوا في تمتين عرى التجربة من أجل الأجيال القادمة بدل السعي المحموم لتقويض التجربة من أجل الانتقام من خصم سياسي فشلتم في النيل منه عبر الصناديق.. كفّوا عن العربدة والإضرابات والمؤامرات ودعوا البلاد تتحرّك إلى الأمام، تخلّوا بلا عودة عن حلم الرئيس المخلص الفاتق الناطق الحاكم بأمره! استحوا وتسلّحوا بشيء من الوطنيّة.
قبل صعود الڨايد صالح كان كلّ رجال توفيق ونزار في السلطة، وكان الڨايد لا رجال له.. تقدّم الڨايد صالح في مهامه اعتدلت الكفّة ومالت لصالحه على حساب خصومه لكن ظلّت التجاذبات تحكم الموقف.. سقط بوتفليقة وهيمن الڨايد صالح.. فرّت القيادات العسكريّة المعروفة في حقبة التسعينات، ومن لم يفلح في الفرار احتضنه سركاجي وبسرعة صدرت الأحكام المغلظة.
توفي الڨايد صالح صعد شنقريحة.. عادت القيادات العسكريّة الفارّة من الخارج.. فرّت قيادات أخرى محسوبة على الڨايد ومن لم يفر ابتلعه السجن.. واليوم السبت 2 جانفي 2021 أسقطت المحكمة حكما بــ 15 سنة سجنا على سعيد بوتفليقة والفريق محمّد مدين المعروف باسم توفيق مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق المنسّق السابق للأجهزة الأمنيّة على مستوى رئاسة الجمهوريّة الجزائريّة. ثمّ ها هو توفيق الذي كان الوطني الأوّل في التسعينات ثمّ الخائن الأوّل في عهد الڨايد صالح! ها هو يعود "طاهرا نقيّا" ويلتحق بفيلته الفاخرة تصحبه الحراسة.
لا تعنينا سلوكات الڨايد صالح وتاريخه، ما تعنينا هنا تلك العقول المتكلّسة الستالينيّة السيساويّة البشّاريّة التشوشسكيّة البينوشيّة التونسية أو المتونسة.. التي تلهث خلف تجميع السلطات في يد فرد واحد، في يد المخلّص قيس سعيد! وتعمل بكلّ قوّتها على تغيير الدستور من نظام شراكة ومراقبة إلى نظام أحادي يصنع فيه الفرد ما يشاء..
يا أنتم.. يا عشّاق الحاكم بأمره.. حتى لو كان قيس سعيّد قديسا فإنّه سيرحل إن لم يكن اليوم ففي الغد، حينها وعندما يأتيكم ترامب جديد يعبث بديمقراطيّة ناشئة هشّة، ماذا أنتم فاعلون؟! إذا كانت ديمقراطيّة أمريكا القديمة المستقرّة تتعرّض اليوم إلى أخطر منعرج في تاريخها فكيف بالجنين الديمقراطي التونسي؟
استحوا واجتهدوا في تمتين عرى التجربة من أجل الأجيال القادمة بدل السعي المحموم لتقويض التجربة من أجل الانتقام من خصم سياسي فشلتم في النيل منه عبر الصناديق.. كفّوا عن العربدة والإضرابات والمؤامرات ودعوا البلاد تتحرّك إلى الأمام، تخلّوا بلا عودة عن حلم الرئيس المخلص الفاتق الناطق الحاكم بأمره! استحوا وتسلّحوا بشيء من الوطنيّة.
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