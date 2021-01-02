حفتر يعود الى عرقلة المصالحة الليبية

عاد زعيم ميليشيا طبرق خليفة حفتر الى عرقلة الجهود الرامية لإحداث مصالحة ليبية ليبية تمنع انقسام البلاد الى ثلاث دويلات.اشترط حفتر لإنجاح بعثة المراقبين الدوليين لمراقبة وقف اطلاق النار في ليبيا:*تثبيت وجود قواته في مدينة سرت وقاعدة الجفرة*ضرورة مشاركة مراقبين من دول حليفة له*إعادة الاعتبار للدور الفرنسي الاماراتي في ليبيا.. خاصة بعد التقارب التركي المصري وخوف باريس من تجاوزها رغم انها تلقت ضمانات من زعيم الانقلاب العسكري في مصر اثر زيارته الاخيرة الى فرنسا.يخلص المراقبون الى أن حفتر يبحث عن أسباب واهية لإفساد الحوار الوطني الليبي، لأنه مازال يؤمن بقدرة أبو ظبي وباريس على دعمه وتمويل الدعم الروسي له لحل المسألة عسكريا... مازالت لدى الطليق التشادي رغبة اضافية في ساعة 0 أخرى.