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ريبورتاج: الجزائر تعاني أزمة سيولة في القطاع المالي يختلف الخبراء حول أسبابها وطرق معالجتها

Publié le Jeudi 31 Decembre 2020 - 08:23 قراءة: 0 د, 20 ث
فرانس 24 - أضحت مشاهد الطوابير الطويلة للناس أمام مراكز البريد واقعا مريرا فرضته أزمة سيولة يعرفها القطاع المالي في الجزائر منذ أشهر. وتقول الحكومة الجزائرية إنها اتخذت الإجراءات الكافية للقضاء عليها في أقرب الآجال، بينما يرى البعض أن التخلص من هذه الأزمة يتطلب إجراءات صارمة. وفي حين تقول إدارة البريد إن الأزمة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا، يؤكد آخرون أن أسبابها أعمق من ذلك...فيديو




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