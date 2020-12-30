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يا ليت قومي يفقهون.. درس ميركيل ..

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 21:48 قراءة: 1 د, 8 ث
حياة بن يادم

كالعادة يتم تصنيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كأقوى إمرأة في العالم، للمرة العاشرة على التوالي، من قبل مجلة فوربيس الأمريكية. و على الرغم من ذلك فقد آثرت التنحي على رئاسة "الحزب الديمقراطي بألمانيا" التي شغلته زهاء العقدين، و هي مازالت في أوج العطاء.


حيث ودعها أنصار حزبها بتصفيق متواصل دام 6 دقائق اعترافا لها بما قدمته من تفاني و خدمة صادقة لشعبها. إذ تميزت بإدارتها الناجحة، و ببناء اقتصاد مزدهر، مكّن ألمانيا من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أصابت أغلب دول أوروبا بالركّود. و توصف لدى دوائر القرار بأنها القائد الفعلي للإتحاد الاوروبي.

بتتبع مواقفها تميزت ميركل :

*بمواقفها الإنسانية دونا عن قادة العالم الغربي، حين حصلت أكبر عملية نزوح في العصر الحديث للشعب السوري، قائلة "عندما تصل الأمور إلى الكرامة الإنسانية لا يمكننا إجراء التسويات".

*بشخصيتها القوية التي استمدتها حسب تعبيرها من الأوقات الصعبة و تمسكها بإيمانها بالله، قائلة "إنني شاكرة لكل الأوقات الصعبة التي مررت بها ولكل الدموع التي ذرفتها لأنها جعلتني أقرب من الله وجعلت مني المرأة القوية التي أنا عليها اليوم".

*بعزة نفسها و صلابتها حيث صرّحت "ربما أنحني لكنني لا أنكسر أبدا لأن ذلك ليس من طبيعتي".

*بحكمتها و رصانتها و مسؤوليتها، حيث قالت "لا تتعثر بحياة الناس الآخرين أو بأخطائهم ولا تعلق بها.. و أن الحرية لا تعني أن تكون حرًّا من شيء ما وإنما أن تكون حرًّا في القيام بشيء ما".

يا ليت قومي يفقهون.. درس ميركيل..

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