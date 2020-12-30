قادة الاتحاد الأوروبي يوقعون رسميا اتفاق بريكست التجاري

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأربعاء، الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست).ويعد الاتفاق الذي تم التوقيع عليه رسميا اليوم "منظما" لمرحلة ما بعد بريكست بين التكتل الأوروبي والمملكة المتحدة، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الخميس عند الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".ومن المقرر أن تنقل أوراق الاتفاق الموقع عليها، جوا بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى المملكة المتحدة ليوقع عليها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.والخميس الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى الاتفاق التجاري الخاص بمرحلة ما بعد بريكست، لينهي بذلك شهورا من الخلافات بشأن حقوق الصيد وقواعد العمل في المستقبل.وحينئذ، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن".وفيما لم ينشر نص الاتفاق بعد، إلا أن إطاره العام بات معروفا ويشمل استمرار التجارة عبر الحدود البريطانية مع التكتل دون أي رسوم جمركية أو حصص؛ ما يعني استمرار تجارة بحوالي 950 مليار دولار، هو حجم التجارة بين بريطانيا والدول الـ26 المتبقية في التكتلوتعد بريطانيا المستفيد الأكبر من الاتفاق بين الجانبين بالتجارة دون رسوم أو حصص، إذ تمكن المنتجون البريطانيون من الاحتفاظ بسوق غني وضخم يبلغ حوالي 400 مليون مستهلك.وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من التكتل الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.