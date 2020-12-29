بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارية الأربعاء

الأناضول -

بروكسل - يعتزم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، غدا الأربعاء، توقيع اتفاقية تجارية لتحديد شكل العلاقات التجارية بين الجانبين ما بعد "بريكست".وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إن أعضاءه صادقوا في تصويت الثلاثاء على اتفاقية التجارة مع بريطانيا.وأضاف أن رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيوقعون على الاتفاقية، غدا الأربعاء.والخميس، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من التكتل الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.