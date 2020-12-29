توقيف 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأفغاني بتهمة الرشوة

الأناضول -

أوقفت السلطات الأفغانية 4 أشخاص من العاملين في القطاع الصحي و3 أعضاء بمجلس الشيوخ، بتهمة الرشوة.وقال المتحدث باسم النيابة العامة جمشيد رسولي، في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، إن 4 أشخاص يعملون في القطاع الصحي تم توقيفهم بتهمة الرشوة.وذكر أن 3 من أعضاء مجلس الشيوخ، لم يفصح عن هوياتهم، تم توقيفهم بنفس التهمة.ومن جانب آخر، ادّعت مصادر محلية إلى أن الموقوفين العاملين في القطاع الصحي، من أقرباء وزير الصحة.