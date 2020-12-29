توقيف 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأفغاني بتهمة الرشوة

الأناضول - أوقفت السلطات الأفغانية 4 أشخاص من العاملين في القطاع الصحي و3 أعضاء بمجلس الشيوخ، بتهمة الرشوة.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة جمشيد رسولي، في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، إن 4 أشخاص يعملون في القطاع الصحي تم توقيفهم بتهمة الرشوة.
وذكر أن 3 من أعضاء مجلس الشيوخ، لم يفصح عن هوياتهم، تم توقيفهم بنفس التهمة.
ومن جانب آخر، ادّعت مصادر محلية إلى أن الموقوفين العاملين في القطاع الصحي، من أقرباء وزير الصحة.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة جمشيد رسولي، في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، إن 4 أشخاص يعملون في القطاع الصحي تم توقيفهم بتهمة الرشوة.
وذكر أن 3 من أعضاء مجلس الشيوخ، لم يفصح عن هوياتهم، تم توقيفهم بنفس التهمة.
ومن جانب آخر، ادّعت مصادر محلية إلى أن الموقوفين العاملين في القطاع الصحي، من أقرباء وزير الصحة.
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