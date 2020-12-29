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توقيف 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأفغاني بتهمة الرشوة

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 16:42 قراءة: 0 د, 21 ث
الأناضول - أوقفت السلطات الأفغانية 4 أشخاص من العاملين في القطاع الصحي و3 أعضاء بمجلس الشيوخ، بتهمة الرشوة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة جمشيد رسولي، في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، إن 4 أشخاص يعملون في القطاع الصحي تم توقيفهم بتهمة الرشوة.


وذكر أن 3 من أعضاء مجلس الشيوخ، لم يفصح عن هوياتهم، تم توقيفهم بنفس التهمة.

ومن جانب آخر، ادّعت مصادر محلية إلى أن الموقوفين العاملين في القطاع الصحي، من أقرباء وزير الصحة.



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