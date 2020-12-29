قطر.. 7.34 مليارات دولار تحويلات الوافدين حتى سبتمبر 2020

الأناضول -

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، انخفاض تحويلات الوافدين في قطر للخارج إلى 26.7 مليار ريال (7.34 مليارات دولار)، خلال التسعة أشهر الأولى 2020، بانخفاض 17.7 بالمئة على أساس سنوي، بسبب تداعيات فيروس كورونا.وحسب رصد "الأناضول" الذي استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي، فإن تحويلات الوافدين تراجعت خلال الفترة، من 32.44 مليار ريال (8.92 مليارات دولار) خلال التسعة أشهر المماثلة من 2019.وأوضحت البيانات، أن ميزان التحويلات الجارية (يرصد كل التحويلات تمت إلى داخل أو خارج البلاد)، سجل عجزا بـ 11.3 مليار ريال (3.1 مليارات دولار) خلال الربع الثالث 2020، قياسا على 15.06 مليار ريال (4.14 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.يأتي انخفاض التحويلات حول العالم، ضمن التأثيرات لجائحة كورونا خلال 2020، وسط انخفاض الأجور وعمليات تسريح واسعة بالقطاعات المتأثرة من الجائحة.واستقبلت قطر 1.34 مليار ريال (368 مليون دولار) تحويلات قادمة من الخارج، مقابل تحويلات خارجة بقيمة إجمالية 12.67 مليار ريال (3.48 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2020.وأظهرت البيانات تحول ميزان المدفوعات القطري إلى العجز بقيمة 906 ملايين ريال (249 مليون دولار) بالربع الثالث، مقابل 5.54 مليار ريال (1.52 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.ويزيد عدد الوافدين في قطر عن مليوني نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمئة من التركيبة السكانية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.