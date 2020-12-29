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وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيار كاردان عن عمر يناهز 98 عاما

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 13:27 قراءة: 0 د, 14 ث
وكالات - توفي مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان، صاحب التصاميم الاستشرافية وأحد الأسماء الطليعية في عالم الألبسة الجاهزة، الثلاثاء عن 98 عاما على ما أعلنت عائلته لوكالة فرانس برس.

وفارق المصمم المولود لمهاجرين إيطاليين ورجل الأعمال المعروف عالميا، الحياة صباح الثلاثاء في المستشفى الأميركي في منطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية.

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