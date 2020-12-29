النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لزيادة قيمة شيكات التحفيز

الأناضول -

واشنطن - مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مشروع قانون لزيادة قيمة شيكات التحفيز الاقتصادي إلى 2000 دولار أمريكي، بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس في وقت متأخر من مساء الإثنين، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، الثلاثاء.وصادق النواب على مشروع القانون بأغلبية 275 صوتا مقابل 134 رفضوا القرار.ووافق النواب على مشروع القانون بعدما وقع ترامب، مساء الأحد، حزمة تمويل بقيمة 2.3 تريليون دولار للإنفاق الحكومي، تشمل 900 مليار دولار في إطار خطة التحفيز الاقتصادي الخاص بتبعات فيروس كورونا.وأقر ترامب خطة التحفيز الاقتصادي عقب تحذير الرئيس المنتخب جو بايدن من "عواقب وخيمة" في حال استمر ترامب برفض التوقيع، بالإضافة إلى ضغط من قبل نواب الكونغرس.غير أن توقيع ترامب على الخطة لا يعني موافقته على إرسال شيكات بقيمة 600 دولار أمريكي فقط إلى الأمريكيين، وهو ما أخذه النواب الأمريكي بعين الاعتبار؛ وقام بزيادة المدفوعات المباشرة للأمريكيين إلى 2000 دولار.وفي وقت سابق، هدد ترامب برفض مشروع قانون الإغاثة وخطة التحفيز الاقتصادي على خلفية رفضه أن يخصص مشروع القانون مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات خارجية، على حساب المدفوعات المباشرة للأمريكيين، على حد تعبيره.ومن المنتظر أن يتولى مجلس الشيوخ الدور الفاصل في مصير هذا القانون بالتصديق عليه أو رفضه.