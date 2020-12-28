   Abdelhalim Hafed - فاتت جنبنا  

عبير موسي فلتة سياسية

Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 20:05 قراءة: 0 د, 42 ث
مرتجى محجوب


من الأشياء التي تستفزني بشكل كبير هي تطفل بعض الأشخاص على ميدان السياسة من دون أن يكون لهم الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة ،


في المقابل ، فأني أستمتع جدا بسماع و متابعة السياسيين المحنكين على ندرتهم و إن كنت أختلف معهم في بعض الرؤى و التوجهات ،

السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر على سبيل المثال ، تتمتع و الحق يقال بمواصفات تجعلها مؤهلة للقيادة و التأثير و الاقناع ، و ما نتائج سبر الآراء على علاته و مؤاخذاتنا عليه إلا دليل على قدرات عبير السياسية المتميزة و حضورها اللافت ،
فقط ربما بل من المؤكد ، أنه بمرور الزمن و تراكم التجربة ستتحلى بأكثر رصانة و تحكم في ردات الفعل ،

لا يمكنني أخيرا أن أتمنى لعبير و حزبها حظا موفقا إذ لست من أنصارها و لكني أعترف أنها مشروع سياسية و قيادية و زعيمة متميزة .


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