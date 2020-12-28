عبير موسي فلتة سياسية

من الأشياء التي تستفزني بشكل كبير هي تطفل بعض الأشخاص على ميدان السياسة من دون أن يكون لهم الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة ،في المقابل ، فأني أستمتع جدا بسماع و متابعة السياسيين المحنكين على ندرتهم و إن كنت أختلف معهم في بعض الرؤى و التوجهات ،السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر على سبيل المثال ، تتمتع و الحق يقال بمواصفات تجعلها مؤهلة للقيادة و التأثير و الاقناع ، و ما نتائج سبر الآراء على علاته و مؤاخذاتنا عليه إلا دليل على قدرات عبير السياسية المتميزة و حضورها اللافت ،فقط ربما بل من المؤكد ، أنه بمرور الزمن و تراكم التجربة ستتحلى بأكثر رصانة و تحكم في ردات الفعل ،لا يمكنني أخيرا أن أتمنى لعبير و حزبها حظا موفقا إذ لست من أنصارها و لكني أعترف أنها مشروع سياسية و قيادية و زعيمة متميزة .