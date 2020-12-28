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تشيلسي يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام أستون فيلا

Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 21:56 قراءة: 0 د, 34 ث
واصل تشيلسي نزيف النقاط بتعادله على ميدانه أمام ضيفه أستون فيلا بهدفٍ لمثله، الاثنين، ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي أولا بهدف أحرزه له مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 38، وعليه انتهت أحداث الشوط الأول.


وتمكن أستون فيلا على عكس مجريات اللعب، من تعديل النتيجة بهدف جاء مع حلول الدقيقة 50 عن طريق الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي.

وبذلك فشل تشيلسي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليًا بعد خسارة قاسية تكبدها في الجولة السابقة على يد جاره أرسنال، ليصبح في رصيد الفريق اللندني 26 نقطة يحتل بها المركز السادس.

وبالمقابل، يواصل أستون فيلا تقديم النتائج الطيبة حاصدًا كذلك 26 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن تشيلسي.

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