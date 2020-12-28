الصين.. سجن صحفية رصدت تفشي كورونا في ووهان

الأناضول -

محكمة في شنغهاي حكمت على الصحفية تشانغ شان بالسجن 4 سنوات بتهمة "إثارة الاضطرابات" لتغطيتها الحجر الصحي في مدينة ووهان الصينية، موطن فيروس كورونا..

أصدرت محكمة في مدينة شنغهاي، شرقي الصين، الإثنين، حكما بسجن الصحفية تشانغ شان، 4 سنوات بتهمة "إثارة الاضطرابات"، على خلفية قيامها برصد وتغطية تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، العام الماضي.وأوقفت الصحفية، وهي مواطنة صينية كانت تعمل سابقا بالمحاماة، بعد تغطيتها الحجر الصحي في المدينة التي تعد موطن فيروس كورونا، الذي أودى بحياة الملايين حول العالم، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".من جهته، قال المحامي رين تشانيو للصحفيين، إن قرار السجن صدر بعد محاكمة استمرت بضع ساعات.وأدينت شان (37 عاما) بـ"إثارة البلبلة والاضطرابات بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت"، وهي تهمة يشيع توجيهها لمعارضي نظام الرئيس الصيني شي جين بينغ، والنشطاء الحقوقيين في الصين، حسب الوكالة الأمريكية.وألقي القبض على شان في مايو/أيار الماضي، دخلت بعدها في إضراب عن الطعام استمر لعدة أشهر، إلا أنه تم إطعامها قسرا باستخدام أنبوب أنفي.وتوجهت شان من مدينتها شنغهاي إلى ووهان في فبراير/ شباط الماضي.وخلال تواجدها في ووهان، نشرت شان تقارير مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالفوضى في المستشفيات، كما استنكرت في تقاريرها الاحتفالات التي كانت تقام في المدينة بينما يتفشى الفيروس ويفتك بالناس.وعالميا، تسبب فيروس كورونا حتى عصر الإثنين في وفاة أكثر من مليون و700 ألف شخص.