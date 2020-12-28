روسيا.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

الأناضول -

موسكو - أعلنت السلطات الروسية، الإثنين، فقدان 17 شخصًا إثر غرق سفينة صيد كانت تقلهم في القطب الشمالي الروسي.وقالت وزارة الحالات الطارئة، إن السفينة تابعة لإحدى الشركات الخاصة وتدعى "أونيغا".وذكرت أن السفينة كانت متمركزة في مدينة "مورمانسك" عند أرخبيل "نوفايا زيمليا" في بحر بارنتس شمال شرقي النرويج والجزء الأوروبي من روسيا.وأضافت أن السفينة كان على متنها طاقم مكون من 19 شخصًا، تم إنقاذ اثنين منهما، بينما لا زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لإيجاد البقية.وأبلغت السلطات بالحادث عند الساعة (07:30) بالتوقيت المحلي (04:30 ت .غ).وحسب الوكالة الروسية، يعتقد المسؤولون أن الجليد تراكم على السفينة في المياه الباردة؛ ما أدى إلى غرقها.وترفع السفينة العلم الروسي وتعمل في المنطقة منذ العام 1979.