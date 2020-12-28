إعلام بودُورو هو البلاء ونسبة المشاهدة هي الدّاء ..!

لأنّ من استولى على رأس قاطرة الإعلام و اختطف سيرها من بعد الثورة وفي غياب الحضور الذهني الشّعبي والمؤسّسات الوطنيّة الحقيقيّة واشتغال الحكومات المتلاحقة بتثبيت كراسيها وخدمة أحزابها هي أجندا إعلامية محكمة المكوّنات والتنظيم ، ولوبيّات إعلامية موزّعة الأدوار يجتمع جلّها على هدف إرساء ثقافة التغريب ، الإفساد الفكري والقطع مع هويّة و دين وتراث الشعب التونسي ، كذلك لاستقطاب أكثر ما يمكن من الرأي العام والزجّ به خصوصا مع شريحته الشّبابيّة في دوائر من التمرّد على أصله و قِيمه و دينه ،،،ومهما تنوّعت ماهية هذا الإعلام أو تلوّنت أو تشكّلت فإنّها في مجملها تصبّ في ذات الخانة وتسعى جاهدة – وبدفع مأجور ومقصود – لنفس الهدف ونفس الغاية …أيضا كان هذا التوجّه الرديء لإعلامٍ أكثر رداءة ينصبّ مجتمعا بكل وسائله السّمعيّة البصريّة لغاية تأهيل هذا ( التغريب المقصود) والعمل على إدراجه وفرضه في عادات وسلوك التونسي .هذا الإعلام الفاسد المفسد الذي اختار من يحركه من سِقط الاعلاميين ورواد العُلب وعرايا الفكر والجسد قصدا لتاثيث بلاتوات الافساد الاخلاقي والتطبيع مع الرذائل بمقياس واحد ووحيد ، وبمرجعية واحدة هي ( نسبة المشاهدة ) ...نسبة المشاهدة التي تغذيها وتروج لها بعض شركات سبر الآراء في عمل موازي وتجتمع معها اغراض اباطرة المال الاستهلاكية التسويقية ليخلص الناتج خرابا اقتصاديا وخرابا فكريا وخرابا أخلاقيا وسقوطا قِيَميا يحصل ويتكرس بلا ادنى تحفّظ في عامة الشعب بكل فئاته العمرية .نسبة المشاهدة هي اصل البلاء في هذا الوطن ، بلاء يزرعه هؤلاء - المرتزقة - بلا واعز ولا ضمير ولا اخلاق مهنية ، بلاء هو اشد فتكا من الوباء ...!