أسعار النفط تميل للهبوط مع تزايد مخاطر كورونا على الأسواق

الأناضول -

تراجعت أسعار النفط الخام قليلا، في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مع تزايد المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا والسلالتين المكتشفين مؤخرا في بريطانيا.وأحكمت عديد الاقتصادات حول العالم إغلاق مرافقها الحيوية، تخوفا من وصول السلالتين الجديدتين إلى بلادها، إذ تشير دراسات بريطانية وأخرى لمنظمة الصحة العالمية، أن السلالتين أسرع انتشارا من الفيروس الأولي المنتشر على نطاق واسع.وبحلول الساعة (07:38 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.27 بالمئة أو 14 سنتا إلى 51.19 دولارا للبرميل، مقارنة مع ختام جلسات الأسبوع الماضي، الخميس.كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.13 بالمئة أو 7 سنتات إلى 48.16 دولارا للبرميل.وفي الوقت الذي أغلقت فيه بلدان عديدة مرافقها الحيوية الأسبوع الماضي، بدأت بلدان أخرى بتوزيع لقاحات للفيروس مع توقعات ببدء انحسار العدوى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2021.