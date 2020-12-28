الولايات المتحدة.. توقيف سائق شاحنة على ذمة تحقيقات "ناشفيل"

الأناضول -

واشنطن - أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، أنها "أوقفت سائق شاحنة مشابهة لعربة ناشفيل، كانت تشغل صوتًا مشابهًا لما سمع قبل انفجار يوم عيد الميلاد في مدينة ناشفيل الأمريكية".وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل، الجمعة، أن انفجارا قويا وقع في الساعة الـ6:30 صباح اليوم نفسه، الذي وافق عيد الميلاد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة ترفيهية وهو كان على الأرجح عملا متعمدا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة دون أن تكشف عن أي دافع محتمل.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولة الإعلام في مكتب شرطة مقاطعة روثرفورد، ليزا مارشيسوني قولها إنه جاري التحقيق في شاحنة صندوقية متوقفة في متجر صغير تشغل صوتًا مشابهًا لما سمع قبل انفجار يوم عيد الميلاد في ناشفيل".وقالت مارشيسوني، في تصريح صحفي، إن "السائق سافر من مقاطعة روثرفورد إلى مقاطعة ويلسون حيث أوقفته الشرطة واحتجزته".​​​​​​​وفي وقت سابق الأحد، حددت السلطات الأمريكية "شخصاً محل اهتمام"، وهو كوين وارنر، 63 عامًا، من ولاية تينيسي، كشخص رئيسي في التحقيق في انفجار عربة ناشفيل في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد، بحسب قائد شرطة مترو ناشفيل جون دريك.إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينتظر نتائج اختبار الحمض النووي للتأكد من تورط الشخص المذكور بالهجوم.