الزمان، زمن كورونا، هادمة اللذات، و المكان دار الباطل، و المناسبة مناقشة رسالة ماجيستير بكلية طب الأسنان بجامعة الموصل، للطالبة هيفاء التي غيبها الفيروس اللعين و رحلت إلى دار الحق.كم هي موجعة صورة الكرسي يحمل اسمها و حلمها و هي غائبة. و كم هي مشرّفة صورة أساتذة الجامعة في لمسة وفاء يناقشون الرسالة. حيث أنابت المشرفة على الرسالة، الدكتورة إيمان، مناقشة اللجنة بدلا عن المرحومة هيفاء، لتبقى صدقة جارية للمتوفاة و علم ينتفع به.هؤلاء هم الأثرياء حقا بوفائهم و رجاحة عقلهم و رقي أخلاقهم.رحم الله هيفاء.. كل الحب و الاحترام لأهل العلم، الأساتذة الأفاضل، سيسجل التاريخ موقفهم النبيل و ينحني إجلالا لهم.