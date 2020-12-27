مقتل 4 عسكريين في تحطم مروحية للجيش الباكستاني في أقصى شمالي البلاد

الأناضول -

أعلن الجيش الباكستاني مقتل جنديين و طيارين اثنين، في تحطم مروحية تابعة له في المناطق الشمالية للبلاد.وقال الجيش في بيان في وقت متأخر السبت، إن المروحية تحطمت لأسباب فنية خلال عملية إجلاء ضحايا في منطقة منيمارغ الواقعة بإقليم غلغت بلتستان.وأوضح البيان أن الطيارين الرائد م. حسين، والرائد أياز حسين، والجنديين إنزمام ألام، ومحمد فاروق، لقوا مصرعهم في الحادثة.وبحسب بيان الجيش، فإن المروحية كانت في عملية إجلاء جثة تعود للجندي سيبوي عبد القادر لنقلها إلى مستشفى عسكري في سكاردو عندما وقعت الحادثة.