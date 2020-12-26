ليبيا.. استئناف العمل بمطار مصراتة مطلع جانفي

الأناضول -

أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي في ليبيا، السبت، استعدادها لاستئناف العمل وتسيير الرحلات الجوية مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.وقال مدير المطار عادل قزيط، للأناضول: "سنكون على استعداد لتسيير الرحلات بدءا من أول يناير المقبل".واستدرك: "لكننا لا نعلم حتى الآن متى ستنطلق أول رحلة من وإلى المطار، فلم تبلغنا شركات الطيران بذلك بعد".​​​​​​​وتابع: "تجهيز المطار جرى بجهود ذاتية ودعم من رجال أعمال، بعد تعرض صالة الركاب لحريق في أغسطس (آب) الماضي"، دون تفاصيل بشأن ذلك الدعم وقيمته.وفي 4 أغسطس الماضي، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار مصراتة بسبب حريق اندلع في صالة الركاب.وأكد قزيط: "لدينا مقترح مقدم من قبل شركة البيرق التركية لإعادة بناء المطار وتطويره، وقد أحلناه للجهات المختصة، ولم يتم الفصل فيه بعد".وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحثت وزارة المواصلات الليبية، العرض المقدم من قبل شركة البيرق التركية، لإعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي، مع تجهيز كافة مستندات العطاء للمشاريع المكملة لمشروع إنشاء محطة ركاب جديدة.