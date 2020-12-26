نُخبةٌ نَكبة وطيور بلا أجنحة ...

أصيبت البلاد وكان المُصاب جللا ، أصيبت في النخبة / النكبة التي عمرت المشهد السياسي بصورة من الصور ، نخبة في مزيج غير متجانس و لا متناغم و لا حتى قادر على الانسجام و التوافق لضرورة المصلحة العليا للوطن .مزيج بات يشغل الحراك السّياسي ويظهر في واجهة الأحداث والمستجدّات في البلد – بقطع النّظر عمّن يحرّكها أو يضغط عليها من الخلف – هذا المزيج أهمل كلّ هموم الشعب القديمة والمستجدّة منها وانشغل في السب و الشتم ونصب المكائد او طلب الكراسي و مقايضة المناصب تلميحا وتصريحا، هذا المزيج السّياسي الذي ترك وراء ظهره كلّ الملفّات الحارقة والمستعجلة للوطن وثرواته المنهوبة والتي تضيعها وتهدرها الاضرابات والاعتصامات وقطع الطرق على مدار السّاعة ، و ترك ماكينة التهريب تنهب خيرات البلاد ومقدّراتها و تدخل - الموبقات - و تهرّب الأدوية و غيرها من المفاسد . هذا المزيج السّياسي بأحزابه وشخوصه وشعاراته و خطاباته لم يدرج أيّ منهم في برامج عمله وفي نقاشاته رداءة التعليم و الصحّة و رواج المنكرات و مغيّبات العقل بين ((أطفال المدارس )) و انتشار الجريمة و الفساد بين الأحياء الشعبيّة و تدهور المقدرة الشرائية وكل ما وعدت به الحملات الانتخابية ، ترك هؤلاء كل ذلك و فضّلوا - التنبير - في موائد لئام الإعلام يبحثون عن إبهار نضالي مجاني ثم راحوا يقدمون انفسهم بأنهم ( الخلاص ) وانّ حواراتهم وتنظيراتهم ستصلح الوطن ..!بين هذا - الكوكتال السياسي الرديء- نعم يكمن بعض الذين يحملون حقّا بين جنباتهم هموم هذا الوطن لكنّهم يبقون – طيورا بلا أجنحة –قد يكون الزّمن دال لهؤلاء دجّالو السّياسة و سماسرة البلاد ليجدوا ولو لبعض الوقت فرصة ، لكنّ هذا لن يدوم طويلا ، لن يدوم لأن الوطن وأهل الوطن سينفذ صبرهم يوما ... و سيقول لهم هذا الوطن بعمقه ، بأرضه ، بشعبه ، بهويّته و دينه ،، سيقول لهم ((أيّها المارّون بين الوظائف العابرة )) مرّوا أينما شئتم وتنقّلوا في مواقع القرار ، تنقّلوا من عبْد إلى عبْد سيّد ، تنقّلوا ولكن لن تنفذوا .لن تنفذوا إلى قلوب الشّعب ولن تدخلوا تاريخ هذا الوطن كما الشرفاء والزعماء !!و هل بعد هذا عقوبة ؟؟؟ ستعيشون حياتكم عبيدا لمطابخ القرار بالعمالة وستموتون نكراتٍ ولن يذكركم التاريخ الا خزيا وعارا !!