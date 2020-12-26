   Najet - الشمس مروحة  

نُخبةٌ نَكبة وطيور بلا أجنحة ...

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 08:43 قراءة: 1 د, 46 ث
بقلم / منجي باكير

أصيبت البلاد وكان المُصاب جللا ، أصيبت في النخبة / النكبة التي عمرت المشهد السياسي بصورة من الصور ، نخبة في مزيج غير متجانس و لا متناغم و لا حتى قادر على الانسجام و التوافق لضرورة المصلحة العليا للوطن .


مزيج بات يشغل الحراك السّياسي ويظهر في واجهة الأحداث والمستجدّات في البلد – بقطع النّظر عمّن يحرّكها أو يضغط عليها من الخلف – هذا المزيج أهمل كلّ هموم الشعب القديمة والمستجدّة منها وانشغل في السب و الشتم ونصب المكائد او طلب الكراسي و مقايضة المناصب تلميحا وتصريحا، هذا المزيج السّياسي الذي ترك وراء ظهره كلّ الملفّات الحارقة والمستعجلة للوطن وثرواته المنهوبة والتي تضيعها وتهدرها الاضرابات والاعتصامات وقطع الطرق على مدار السّاعة ، و ترك ماكينة التهريب تنهب خيرات البلاد ومقدّراتها و تدخل - الموبقات - و تهرّب الأدوية و غيرها من المفاسد . هذا المزيج السّياسي بأحزابه وشخوصه وشعاراته و خطاباته لم يدرج أيّ منهم في برامج عمله وفي نقاشاته رداءة التعليم و الصحّة و رواج المنكرات و مغيّبات العقل بين ((أطفال المدارس )) و انتشار الجريمة و الفساد بين الأحياء الشعبيّة و تدهور المقدرة الشرائية وكل ما وعدت به الحملات الانتخابية ، ترك هؤلاء كل ذلك و فضّلوا - التنبير - في موائد لئام الإعلام يبحثون عن إبهار نضالي مجاني ثم راحوا يقدمون انفسهم بأنهم ( الخلاص ) وانّ حواراتهم وتنظيراتهم ستصلح الوطن ..!

بين هذا - الكوكتال السياسي الرديء- نعم يكمن بعض الذين يحملون حقّا بين جنباتهم هموم هذا الوطن لكنّهم يبقون – طيورا بلا أجنحة –

قد يكون الزّمن دال لهؤلاء دجّالو السّياسة و سماسرة البلاد ليجدوا ولو لبعض الوقت فرصة ، لكنّ هذا لن يدوم طويلا ، لن يدوم لأن الوطن وأهل الوطن سينفذ صبرهم يوما ... و سيقول لهم هذا الوطن بعمقه ، بأرضه ، بشعبه ، بهويّته و دينه ،، سيقول لهم ((أيّها المارّون بين الوظائف العابرة )) مرّوا أينما شئتم وتنقّلوا في مواقع القرار ، تنقّلوا من عبْد إلى عبْد سيّد ، تنقّلوا ولكن لن تنفذوا .

لن تنفذوا إلى قلوب الشّعب ولن تدخلوا تاريخ هذا الوطن كما الشرفاء والزعماء !!
و هل بعد هذا عقوبة ؟؟؟ ستعيشون حياتكم عبيدا لمطابخ القرار بالعمالة وستموتون نكراتٍ ولن يذكركم التاريخ الا خزيا وعارا !!

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