   Abdelhalim Hafed - صافيني مرّة  

انفجار يلحق أضرارا بمبان وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية (إعلام محلي)

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 16:09 قراءة: 0 د, 4 ث
وكالات - انفجار يلحق أضرارا بمبان وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية (إعلام محلي)

يتبع

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217575



En continu

Toutes les news

الجمعة 25 ديسمبر 2020 | 10 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:11 14:51 12:27 07:30 05:57
19°
 19° % 45 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1214°-1012°-816°-717°-10
  • Avoirs en devises
    22919,1

  • (24 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30869 DT        1$ =2,71706 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 dec)   2666,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة