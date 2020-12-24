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فرنسا: الرئاسة تؤكد أن ماكرون لم يعد يعاني من عوارض فيروس كورونا وخرج من العزل

Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 12:35 قراءة: 0 د, 16 ث
فرانس 24 - أعلن قصر الإليزيه في بيان الخميس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بكوفيد-19 في 17 كانون الأول/ديسمبر، "لم يعد يُعاني من عوارض" ويمكنه بالتالي إنهاء العزل الذي بدأه منذ سبعة أيام.

وتوجه الرئيس الفرنسي إلى مقر "لا لانتيرن" الرئاسي قرب فيرساي، لعزل نفسه بعد أن اكتشف إصابته بالمرض الخميس الماضي.




فرانس24/أ ف ب

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