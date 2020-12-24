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الريال يتجاوز غرناطة ويضغط على الأتلتيكو المتصدر

@realmadriden/twitter
Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 06:15 قراءة: 0 د, 29 ث
الأناضول - حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب ضيفه غرناطة بهدفين دون رد، ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

وجاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 57 عن طريق متوسط ميدان الريال البرازيلي كاسيميرو الذي استثمر كرة عرضية أرسلها زميله ماركو أسينسيو، حولها برأسه داخل الشباك.


وأمن الفرنسي كريم بنزيما فوز الملكي بهدف ثان أحرزه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع لعمر اللقاء، بصناعة من لاعب الوسط إيسكو.

وبات في رصيد ريال مدريد 32 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف جاره الأتلتيكو بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.





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