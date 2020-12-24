   Abdelhalim Hafed - زي الهواء  

يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بتغلبه على إيفرتون بهدفين دون رد

Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 06:10 قراءة: 0 د, 23 ث
الأناضول - تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور نصف نهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، عقب تغلبه على نظيره إيفرتون بهدفين دون رد، الأربعاء، في الدور ربع النهائي، على ملعب "غوديسون بارك".

وانتظر اليونايتد حتى الدقيقة 88 ليفتتح باب التسجيل عبر الأوروغوياني إدينسون كافاني، قبل أن يؤمن زميله الفرنسي أنطوني مارسيال الفوز بهدف ثان جاء في الوقت المحتسب بدل ضائع.


وبهذا أكمل "الشياطين الحمر" عقد المتأهلين الأربع، ولحق بكل من توتنهام هوتسبير، ومانشستر سيتي، وبرينتفورد إلى الدور القادم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217489



panel management

En continu

Toutes les news

الخميس 24 ديسمبر 2020 | 9 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:51 12:26 07:30 05:57
12°
 20° % 81 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1219°-1213°-1013°-917°-8
  • Avoirs en devises
    22868,9

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,32576 DT        1$ =2,71805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   4055,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة