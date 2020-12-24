يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بتغلبه على إيفرتون بهدفين دون رد

الأناضول -

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور نصف نهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، عقب تغلبه على نظيره إيفرتون بهدفين دون رد، الأربعاء، في الدور ربع النهائي، على ملعب "غوديسون بارك".وانتظر اليونايتد حتى الدقيقة 88 ليفتتح باب التسجيل عبر الأوروغوياني إدينسون كافاني، قبل أن يؤمن زميله الفرنسي أنطوني مارسيال الفوز بهدف ثان جاء في الوقت المحتسب بدل ضائع.وبهذا أكمل "الشياطين الحمر" عقد المتأهلين الأربع، ولحق بكل من توتنهام هوتسبير، ومانشستر سيتي، وبرينتفورد إلى الدور القادم.