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مقتل عشرات المدنيين في هجوم على قرية بإثيوبيا

إثيوبيا
Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 19:52 قراءة: 0 د, 30 ث
الأناضول - أديس أبابا - قُتل عشرات المدنيين، الأربعاء، جراء هجوم شنته جماعات مسلحة على قرية في إقليم "بني شنقول – غوموز"، غربي إثيوبيا.

وذكرت وكالة أمهرة الإثيوبية للأنباء أن الهجوم استهدف قرية تابعة لمنطقة ميتيكل بعد يوم من زيارة قام بها رئيس الوزراء آبي أحمد.


ونقلت عن شهود عيان قولهم إن المسلحين المجهولين أحرقوا المنازل في القرية كما أطلقوا النار بشكل عشوائي.

في السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية عن مقتل أكثر من 90 شخصًا في الهجوم، فيما عبرت الحكومة المحلية عن أسفها إزاء المذبحة.

والثلاثاء، أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد، زيارة لميتيكل، وتعهّد هناك "بإنهاء الصراعات العرقية وأعمال العنف في المنطقة".

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